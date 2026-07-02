40 ফুট উঁচু থেকে ধস, বিশাল পাথরের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু সাত শ্রমিকের
পাথর খাদানে কাজ করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সকলেই পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ মৃতদের পরিবারকে খবর দেওয়া কাজ শুরু হয়েছে ৷
Published : July 2, 2026 at 11:20 AM IST
বেঙ্গালুরু, 2 জুলাই: খাদানে বিরাট আকারের পাথর ধসে প্রাণ গেল সাত শ্রমিকের ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরু দক্ষিণ তালুকের মাদাপাট্টানায় একটি পাথর খাদানে ৷ বিশাল আকারের পাথর ধসে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিহতরা সবাই একটি পাথর কাটার একটি সাইটে দিনমজুর হিসেবে কাজ করছিলেন । ধসে পড়া বিশাল পাথরের নিচে চাপা পড়লে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয় । পাথর উত্তোলনের কাজ চলাকালীন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । আহতদের চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে এই ঘটনায় কতজন আহত হয়েছেন, তা এখনই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না ৷
পাথর ধসে পড়ার ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে । খাদান কর্তৃপক্ষ ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ এবং অন্য কোনও শ্রমিক ভেতরে আটকে পড়ে আছেন কি না তা খোঁজ শুরুর পাশাপাশি এলাকাটি ঘিরে ফেলেছেন ।
একজন শ্রমিক জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে প্রায় 18 জন শ্রমিক কাজ করছিলেন । সেই সময় তাঁদের ওপর প্রায় 40 ফুট উচ্চতা থেকে একটি বিশাল পাথর এসে পড়ে ।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা বিহারের বাসিন্দা ৷ তাঁদের পরিবারকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাথর ধসে পড়ার কারণ এবং খাদানে কোনও পরিকাঠামোগত ত্রুটি, অবহেলা বা নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে আরও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
একটি জেসিবি ব্যবহার করে একে একে মৃতদেহগুলো উপরে তোলা হচ্ছে। পাথর থেকে পড়ে যাওয়া সাতজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং ধারণা করা হচ্ছে, আরও সাতজন পাথরের নিচে আটকা পড়েছেন । জানা গিয়েছে, এখন পর্যন্ত চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ।
কাভেরি কোম্পানির একটি ক্রাশারে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । শ্রমিকরা হিটাচি ক্রাশারে কাজ করার সময় পাথর ধসে পড়ে । শ্রমিকরাও নিচে পড়ে যান। তাভারেকেরে থানার পুলিশ, রামনগরের এসপি শ্রীনিবাস গৌড়া এবং খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগের আধিকারিকদের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ।
এই ঘটনায় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, "পাথর খাদানে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে । সমস্ত আধিকারিকরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং প্রতিবেদন সংগ্রহ করছেন । আমি রিপোর্ট পেয়েছি যে দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং প্রায় সাতজন আটকে পড়েছেন । তবে সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায়নি ।"
তিনি আরও বলেন, "বিস্তারিত নিয়ম মেনে পাথর উত্তোলন করা হয়েছিল কিনা ? আমি দেখব কোনও নিয়ম মানা হয়েছিল কিনা । আমরা সমগ্র রাজ্যে এই ধরনের পাথর উত্তোলন কার্যক্রমের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করব । বিভাগীয় আধিকারিকদের নিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরনের কোনও কার্যকলাপ বা এই ধরনের কোনও ঘটনা যেন না ঘটে । তাই, আমি খতিয়ে দেখব বিভাগ কী মান নির্ধারণ করেছে । ক্ষতিপূরণ দেওয়া অগ্রাধিকার নয় । আমরা মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেব । এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । কিন্তু আমার অগ্রাধিকার হল এই ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে ৷"