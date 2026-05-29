ঝড়বৃষ্টিতে ভাঙল নির্মীয়মাণ সেতু, বেঘোরে প্রাণ হারালেন 6 শ্রমিক

ঝড়বৃষ্টিতে ভাঙল নির্মীয়মাণ সেতু, বেঘোরে প্রাণ হারালেন 6 শ্রমিক
গভীর রাতে আচমকা ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ সেতু ৷ নদীর উপরে সেতুর স্ল্যাব ধসে মৃত্যু হয় ছ'জনের ৷ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : May 29, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 12:05 PM IST
হামিরপুর (উত্তরপ্রদেশ), 29 মে: রাত তখন প্রায় 3টে ৷ বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের মাঝে ধসে পড়ল নির্মীয়মাণ সেতুর স্ল্যাব ৷ উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরের বেতওয়া নদীর উপর সেতু তৈরির কাজে নিযুক্ত বেশ কয়েকজন শ্রমিক ঘুমোচ্ছিলেন ৷ স্ল্যাব ভেঙে পড়তেই মৃত্যু হয় ছয় শ্রমিকের ৷ ভেঙে পড়া অংশের নীচে এখনও বেশ ক'য়েকজন শ্রমিক আটকা পড়েছেন বলে খবর প্রশাসন সূত্রের ৷ চলছে উদ্ধারকাজ ৷ ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ জানিয়ে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসন ও এসডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । হামিরপুরের পুলিশ সুপার অরবিন্দ কুমার জানিয়েছেন, স্ল্যাবটি ধসে পড়ায় ছ'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিক অনুমান, এখনও ক'য়েকজন শ্রমিক এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছেন । তাঁদের উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলছে । রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (SDRF) রয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে ৷
লালপুরা থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) রাজেশ কুমার সরোজ বলেছেন, মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের নীচে অন্য কোনও শ্রমিক আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে ভেঙে পড়া অংশগুলি সরানোর কাজ চলছে ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সেতুটি হামিরপুরে বেতওয়া নদীর উপর নির্মাণ করা হচ্ছে । লালপুরা থানা এলাকার মোরাকান্দার পারসানি এবং কুরারা থানা এলাকার নাইথি গ্রামকে সংযুক্ত করার জন্যই এই ব্রিজটি নির্মাণের কাজ চলছে । জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় 3টের দিকে, প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় চলছিল ৷ তখনই নির্মীয়মাণ সেতুটির একটি স্ল্যাব হঠাৎ ধসে পড়ে । স্ল্যাবটির নীচে ও আশেপাশে বেশ কয়েকজন শ্রমিক তখন ঘুমিয়ে ছিলেন । বিপত্তি ঘটতেই ঘটনাস্থলে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ।
খবর পেয়ে গ্রামবাসী থেকে, পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । ভেঙে পড়া অংশের নীচে চাপা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করেন । হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত পাঁচজন শ্রমিক মারা গিয়েছেন এবং আরও অনেকে আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । পুলিশের তরফে মৃতদের পরিচয় জানা গিয়েছে । তাঁরা হলেন, লোকেন্দ্র নিষাদ (22), কুলদীপ নিষাদ (19), সাওয়ান্ত যাদব (28), সভাজিৎ (30) এবং পুষ্পেন্দ্র সিং চৌহান (34)। পরবর্তীতে রাজেশ পাল (42)-এর দেহ ভেঙে পড়া অংশের নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হামিরপুরের দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে 50 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্যও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।