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ওড়িশায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ! বরযাত্রীর গাড়ি পুকুরে পড়ে মৃত 5

দু'জন যুবককে গ্রামবাসীরা নিরাপদে উদ্ধার করেছেন । তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

tragic incident in odisha
ওড়িশায় পুকুরে তলিয়ে গেল বরযাত্রীর গাড়ি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 2:38 PM IST

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ঢেঙ্কানাল(ওড়িশা), 23 জুলাই: বরযাত্রীর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেল সোজা পুকুরে ৷ ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে ওড়িশার ঢেঙ্কানাল সদর থানা এলাকার ছাতিয়া গ্রামে । বিয়ে বাড়ির আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হয় শোকে ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বরযাত্রীর গাড়িটি মোতাঙ্গা বাঙ্গুরুসিং থেকে ইন্দিপুরের দিকে যাচ্ছিল । সেসময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে তলিয়ে যায় । গাড়িতে সাতজন যুবক ছিলেন ৷ যাদের মধ্যে দু'জনকে গ্রামবাসীরা নিরাপদে উদ্ধার করেন । আর পাঁচজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

tragic incident in odisha
গাড়িটিকে ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করা হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

নিহতরা হলেন বাংরুসিং গ্রামের বাসিন্দা গাড়ির চালক চন্দ্রকান্ত সোয়াইন এবং সিমিনাই গ্রামের বাসিন্দা অবিনাশ সাহু, রাকেশ সাহু, শ্রীরাম সাহু ও অভিজিৎ সাহু । তাঁদের সবার বয়স 20 থেকে 25 বছরের মধ্যে । উদ্ধার হওয়া যুবকরা হলেন বাঙ্গুরুসিং গ্রামের বাসিন্দা বাবুল সাহু ও সৌম্য রঞ্জন সাহু । তাঁদের ঢেঙ্কানাল জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।

যুবকদের উদ্ধারকারী প্রকাশচন্দ্র বারিক বলেন, "রাত আড়াইটার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে । বিয়েবাড়ির একটি গাড়ি মোতাঙ্গা থানার অন্তর্গত বাঙ্গুরুসিং গ্রাম থেকে সদর থানার অন্তর্গত ইন্দিপুর গ্রামে যাচ্ছিল । দ্রুতগতিতে থাকা গাড়িটি আঁকাবাঁকা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গিয়ে পুকুরে পড়ে যায় । খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করি । গাড়ির দরজা ভেঙে ওই যুবকদের পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় । গাড়িতে থাকা মোট সাতজন তরুণের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয় এবং দুটজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় । উদ্ধারের পর অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁদের ঢেঙ্কানাল জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।"

আহতরা ঢেঙ্কানাল জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ এদিকে, ঢেঙ্কানাল সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুরে পড়ে যাওয়া গাড়িটি উদ্ধার করে । পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর দেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে । পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ।

TAGGED:

TRAGIC INCIDENT IN ODISHA
DHENKANAL ACCIDENT
ওড়িশায় দুর্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনা
TRAGIC INCIDENT IN ODISHA

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