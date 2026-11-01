মণিপুরে ফের গোলাগুলি, মৃত কুকি সম্প্রদায়ের 3 জন

মণিপুরে ফের গোলাগুলি, মৃত কুকি সম্প্রদায়ের 3 জন
Manipur Gunfight Death: কুকি সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সংগঠনের দাবি, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো জড়িত ৷ তারা সরকারকে জবাবদিহি ও পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ৷
By PTI
Published : November 1, 2026 at 8:20 AM IST
ইম্ফল, 1 নভেম্বর: ফের উত্তপ্ত মণিপুর ৷ মুখ্যমন্ত্রীর শান্তি কমিটি তৈরির কথা ঘোষণার সাতদিনের মধ্যেই নোনে জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোলাগুলি ৷ ঘটনায় কুকি সম্প্রদায়ের তিনজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
শনিবার সকালে কেক্রু নাগা গ্রামে এই গোলাগুলি শুরু হয় । পাহাড়ি ওই গ্রামে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই ঘটনায় তিনজন প্রাণ হারান । পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।
এদিকে, কুকি সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সংগঠন 'কুকি ইনপি মণিপুর' (KIM) এই তিন তরুণের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে । এক বিবৃতিতে কেআইএম অভিযোগ করেছে , এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি জড়িত । তারা এই ঘটনার বিচার, জবাবদিহি এবং সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ।
অশান্ত মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার সেখানকার 36টি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ 25 অক্টোবর মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচন্দ সিং জানান, অশান্ত মণিপুরে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের তরফে 36টি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে ৷
তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুর সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সেখানকার সমস্ত সম্প্রদায়কে একত্রিত করার মতো কোনও কমিটি রয়েছে কি না ৷ মোদির সেই প্রশ্নের পরেই রাজ্য সরকার এই কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই ঘোষণার সাতদিনের মধ্যেই ফের সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যুর খবর সামনে এল ৷