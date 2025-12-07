গোয়ার নাইটক্লাবে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ 25; আর্থিক সাহায্য প্রধানমন্ত্রীর

গোয়ার নাইটক্লাবে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ 25; আর্থিক সাহায্য প্রধানমন্ত্রীর
বেড়াতে যাওয়ার মরশুমে অগ্নিকাণ্ড গোয়ায় ৷ মৃত 25 জনের মধ্যে পর্যটকও রয়েছেন বলে খবর ৷ ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : December 7, 2025 at 7:17 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 9:27 AM IST
পানাজি, 7 ডিসেম্বর: সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল 25 জনের ৷ শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর গোয়ার একটি নাইটক্লাবে ৷ গোয়ার পুলিশ প্রধান অলোক কুমার সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানান যে, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে । প্রথমে 23 জন মৃত্যুর খবর জানানো হলেও পরে তা বেড়ে 25 জনে দাঁড়িয়েছে ৷
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত ৷ তিনি জানান, নিহতদের বেশিরভাগই ক্লাবের রান্নাঘরের কর্মী এবং তাদের মধ্যে তিনজন মহিলাও রয়েছেন । নিহতদের মধ্যে তিন থেকে চারজন পর্যটকও ছিলেন । 23 জনের মধ্যে তিনজন পুড়ে মারা গিয়েছেন এবং বাকিদের দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিক তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, নাইটক্লাবটি অগ্নি নিরাপত্তার নিয়ম মেনে চলেনি ।
#WATCH | Goa | Aftermath of the fire that broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming the lives of 23 people. pic.twitter.com/v6qleY5WJX— ANI (@ANI) December 7, 2025
মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত আরও বলেন, "মধ্যরাতের পর বার্চ বাই রোমিও লেনে আগুন লাগে । রাজধানী পানাজি থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার দূরে আরপোরা গ্রামে এই জনপ্রিয় পার্টি ভেন্যুটি গত বছর খোলা হয়েছিল । আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং নিরাপত্তার নিয়ম লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও এটি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেব ৷ উপকূলীয় রাজ্যে পর্যটন মরশুমের সময় এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করব এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025
I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.
I visited the incident site and have…
গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এক্স পোস্টে জানিয়েছেন যে, তিনি ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দায়ীদের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ গোয়ায় আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক দিন । আরপোরায় একটি বড় অগ্নিকাণ্ডে 23 জনের প্রাণহানি ঘটেছে । আমি গভীরভাবে শোকাহত এবং এই অকল্পনীয় ক্ষতির মুহূর্তে সকল শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি । আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি এবং এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি । তদন্তে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এবং অগ্নি নিরাপত্তার নিয়ম এবং ভবন নির্মাণের নিয়ম মেনে চলা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে । যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনের অধীনে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে - যে কোনও অবহেলার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) December 7, 2025
দুর্ঘটনায় মর্মাহত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এক্স পোস্টে সমবেদনা জানিয়েছে তিনি লেখেন, "উত্তর গোয়া জেলায় মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত, যার ফলে মূল্যবান প্রাণহানি ঘটেছে । শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা । এই কঠিন সময়ে তাঁরা যেন শক্তি পান । আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ।"
The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those…— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন । এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "গোয়ার আরপোরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি গভীরভাবে দুঃখজনক । যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার সমবেদনা । আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক । গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রমোদ সাওয়ান্ত জি-র সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছি । রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করছে ৷"
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF will be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Arpora, Goa. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi https://t.co/BcS0jYnvVx— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2025
এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, গোয়ার আরপোরায় দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় তহবিল থেকে 2 লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে । আহতদের 50,000 টাকা দেওয়া হবে ৷
The tragic loss of lives in a fire accident in Arpora, Goa, is deeply painful. The local administration is carrying out rescue and relief operations and providing the necessary care to the affected. My sincerest condolences to the families of those who lost their lives and…— Amit Shah (@AmitShah) December 7, 2025
দুর্ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "গোয়ার আরপোরায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক । স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করছে । প্রাণ হারানো পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ।"
The Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi ji, spoke to me regarding the tragic fire incident at Arpora, and I apprised him of the current situation on the ground. The Government of Goa is extending all assistance to the affected families, during this difficult time. https://t.co/Oa7MlKplzS— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 7, 2025
প্রধানমন্ত্রীর খোঁজ নেওয়া ও কথা বলার বিষয়টি এক্সে রি-পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত লেখেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জী, আরপোরার মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমি তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছি । এই কঠিন সময়ে গোয়া সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে ।
ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মাইকেল লোবো বলেন, "23 জনের মৃতদেহই উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাম্বোলিমের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ৷ অগ্নিনির্বাপক টিম ও পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং রাতভর উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে । সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা সকল ক্লাবের অগ্নি নিরাপত্তা নিরীক্ষা করবেন যাতে এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয় । ক্যালাঙ্গুট পঞ্চায়েত সোমবার সমস্ত নাইটক্লাবকে অগ্নি নিরাপত্তার অনুমতি প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করবে । প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকা ক্লাবগুলির লাইসেন্স বাতিল করা হবে ।"