গণেশ পুজোর মণ্ডপে ছিঁড়ে পড়ল তার ! ঘুমন্ত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত 4

গণেশ পুজোর মণ্ডপে ছিঁড়ে পড়ল তার ! ঘুমন্ত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত 4
Electrocution in Ganesh Pandal: ঘটনায় আরও চারজন যুবক আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷
Published : September 26, 2026 at 1:13 PM IST
মান্ডলা (মধ্যপ্রদেশ), 26 সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ গণেশ পুজোর মণ্ডপে ঘুমন্ত মানুষের উপর ছিঁড়ে পড়ল বৈদ্যুতিক তার ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে চার যুবকের ৷ আরও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোর 5টার দিকে মধ্যপ্রদেশের মান্ডলায় নাইনপুরের হীরাপুর গ্রামে । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এসডিএম ও পুলিশ প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গণেশ পুজোর মণ্ডপে প্রায় আটজন যুবক ঘুমিয়ে ছিলেন ৷ তখন কাছেই একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বসানো ট্রান্সফরমার ও বিদ্যুৎ মিটারের কাছে একটি তার ছিঁড়ে মণ্ডপের উপর পড়ে । তারটির সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরো মণ্ডপে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘুমন্ত যুবকরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন । এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয় । আহত দু'জনের চিকিৎসা চলছে এবং গুরুতর অবস্থায় আরেকজনকে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ এছাড়া আরও একজন সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
মৃতরা হলেন জেনু ভাবরে, রবি ঝারিয়া, বীরেন্দ্র ভাবরে এবং কৃষ্ণ ভাবরে । এদিকে, প্রিয়াংশ ভাবরে-কে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ মৌসুম ভাবরে ও সন্দীপ ঝারিয়া নাইনপুর হাসপাতালে ভর্তি । এখন প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তারটি গণেশ মণ্ডপ পর্যন্ত পৌঁছল এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থাপনায় গাফিলতি ছিল কি না ।
পুলিশ ও প্রশাসন বর্তমানে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে । ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য এসডিওপি মণীশ রাজ ঘটনাস্থলে পৌঁছন । তিনি বলেন, "গণেশ মূর্তি বিসর্জনের পর যুবকরা প্যান্ডেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল । ঝড়-বৃষ্টির কারণে একটি বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে প্যান্ডেলের একটি খুঁটির সংস্পর্শে আসে, যার ফলে পুরো কাঠামোটিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে । এতে চারজন যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এবং আরও দু'জন আহত হন । আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি ।"
গত 20 সেপ্টেম্বর মুম্বইয়েও একইরকম ঘটনা ঘটেছিল ৷ গণেশ পুজোর মণ্ডপের স্টলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় নাবালিকা ও এক মহিলার ৷ পাশাপাশি ওই ঘটনায় চারজন আহত হন ৷