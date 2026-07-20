নরসিংহপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত 5, হত্যা বলে দাবি নিহত সপা নেতার পরিবারের

নরসিংহপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত 5, হত্যা বলে দাবি নিহত সপা নেতার পরিবারের
নিহত রাজেন্দ্র লোধির পরিবারের অভিযোগ, এটি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয় ৷ রাজেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, সেই একারণেই এমনটা ঘটল ।
Published : July 20, 2026 at 1:49 PM IST
নরসিংহপুর, 20 জুলাই: মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুরে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা ! রবিবার সন্ধ্যায় পিকনিক থেকে ফেরার পথে দ্রুত গতির একটি ডাম্পার ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল পাঁচ যুবকের ৷ গুরুতর আহত একজন । সুয়াটালা থানা এলাকার অন্তর্গত জবলপুর-ভোপাল জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটে ৷ হতাহতরা তখন হাতিনালা জলপ্রপাতে পিকনিক সেরে ফিরছিলেন । তবে একে দুর্ঘটনা নয়, হত্যা বলে দাবি করেছে মৃতদের পরিবার ৷
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রবিবার জবলপুরের শাহপুরা ও মানেগাঁও এবং নরসিংহপুরের কয়েকজন যুবক পিকনিকের জন্য হাতিনালা জলপ্রপাতে গিয়েছিলেন । সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে তাঁরা জাতীয় সড়কের পাশে একটি চায়ের দোকানে থামেন । ঠিক সেই সময় বেপরোয়া গতিতে ধেয়ে আসা একটি ডাম্পার তাঁদের ধাক্কা দেয় । দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় চারজনের ৷ পরে হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ অবস্থা আশংকাজনক আরও একজনের ৷
বারপাতি গ্রামের বাসিন্দা জয়পাল লোধি (30) ঘটনাস্থলেই মারা যান । এছাড়াও পাওলা গ্রামের বাসিন্দা বীরেন্দ্র লোধি (21), রাজেন্দ্র লোধি (32) ও রাজপাল লোধি (20)-রও মৃত্যু হয়েছে ৷ চিকিৎসার জন্য এই তিনজনকে জবলপুর নিয়ে যাওয়ার পথে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের শাহপুরা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । জবলপুরের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীরজ লোধি নামে আর একজন আহত যুবকের মৃত্যু হয় সোমবার সকালে ৷ অন্যদিকে গুরুতর ভাবে জখম আকাশ লোধি ওই হাসপাতালেই ভর্তি আছেন ৷ তাঁর অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গিয়েছে ।
দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে প্রত্যক্ষদর্শীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ ঘটনাস্থলে শোরগোল পড়ে যায় ৷ নরসিংহপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ ভুরিয়া বলেন, "ওই যুবকরা হাতিনালা জলপ্রপাত থেকে ফিরছিলেন এবং চা খাওয়ার জন্য জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । সন্ধ্যা সাতটা থেকে 7টা 15 মিনিটের মধ্যে দ্রুতগামী একটি ডাম্পার ট্রাক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছয়জনকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় । পলাতক চালককে শনাক্ত করতে আমরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি ।"
তবে নিহত রাজেন্দ্র লোধির পরিবারের অভিযোগ, এটি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয় ৷ রাজেন্দ্র প্যাটেল (লোধি) ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করা হয়েছে । রাজেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, সেই একারণেই এমনটা ঘটল ।
জবলপুর সমাজবাদী পার্টির নেতা আশিস মিশ্রও একই সুরে বলেন, "রাজেন্দ্র প্যাটেল (লোধি) সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম যুব শাখার রাজ্য সভাপতি ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছিলেন ৷ সেই কারণেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে ।" ঘটনার একটি ভিডিয়ো দেখিয়ে আশিস মিশ্র অভিযোগ করেন যে, ট্রাকটি কেবল রাজেন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের ধাক্কা দেয় এবং চালক তার পর অন্য কোনও কিছুর ক্ষতি না-করেই ট্রাকটি ঘুরিয়ে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ।