কেরলের ত্রিশূরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত 6 ! আহত অনেকে

কেরলের ত্রিশূরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত 6 ! আহত অনেকে
ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে ত্রিশূরে আতশবাজি কারখানা ও সংলগ্ন এলাকা৷ এই দুর্ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
Published : April 21, 2026 at 6:23 PM IST
ত্রিশূর, 21 এপ্রিল: ত্রিশূরের মুন্ডাথিক্কোডে একটি আতশবাজি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। সেখানে আসন্ন ত্রিশূর পুরমের থিরুভাম্বাদি পর্বের জন্য বাজি তৈরির প্রস্তুতি চলছিল।
ত্রিশূর মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, জরুরি চিকিৎসাধীন অবস্থায় গুরুতর আহত তিনজনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ছয় হয়েছে। ত্রিশূর মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে৷ কারণ, এই দুর্ঘটনায় আহত 40 জন শ্রমিকের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তাঁদের শরীরের অনেকাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
দমকল ও উদ্ধারকারী দলগুলির জন্য উদ্ধার অভিযানটি অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ধসে পড়া কাঠামোর ভেতরে ক্রমাগত ঘটতে থাকা বিস্ফোরণ এবং ঘন, দম বন্ধ করা ধোঁয়ার কারণে কর্মীদের পক্ষে ঘটনাস্থলের মূল অংশে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।
উদ্ধারকারীদের অনুমান এবং স্থানীয়দের দাবি, ধসে পড়া বাজির গুদামটির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকা পড়ে আছেন। উৎসবের প্রধান প্রদর্শনীর জন্য নির্ধারিত বিপুল পরিমাণ বারুদ ওই গুদামটিতে মজুত ছিল এবং সেখান থেকেই কোনওভাবে এই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে ৷
সঙ্কট মোকাবেলায় কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ অতিরিক্ত '108' অ্যাম্বুলেন্স-সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে এটি গুদামটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ৷ ফলে এলাকাটিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলি ধ্বংসস্তূপের ভেতরে এখনও নিখোঁজদের উদ্ধারের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।