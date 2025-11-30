দুই সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত কমপক্ষে 11
দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী গুরুতর আহত হন ৷ তাঁদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ৷
Published : November 30, 2025 at 8:50 PM IST
শিবগঙ্গা, 30 নভেম্বর: ছুটির দিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! দুই সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল কমপক্ষে 11 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে 9 জন মহিলা রয়েছেন ৷ আহত হয়েছেন একাধিক যাত্রী ৷ আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার পিল্লাইয়ারপট্টি এলাকায় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন তিরুপাত্তুর থেকে করাইকুডি যাচ্ছিল সরকারি একটি বাস ৷ এদিকে করাইকুডি থেকে দিন্দিগুলের দিকে যাচ্ছিল অপর একটি সরকারি বাস ৷ পিল্লাইয়ারপট্টি এলাকায় কুম্মানগুডি সেতুর কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুই বাসের ৷
দুর্ঘটনার তীব্রতায় দুই বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে বলে খবর ৷ যাত্রীদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ৷ তাঁদের সাহায্যে আহতদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই বাসের চালক এবং 8 জন যাত্রীর মৃত্যু হয় ৷ আহতদের উদ্ধার করে তিরুপাত্তুর সরকারি হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় 3 যাত্রীকে তিরুপাত্তুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁদের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ সবমিলিয়ে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 11 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় বিকট জোরে শব্দ হয় ৷ আওয়াজ শুনেই তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান ৷ দুর্ঘটনায় দুই বাসের জানলার কাঁচ ভেঙে যায় ৷ বাসের সামনের দিকটি দেখাই যাচ্ছিল না ৷ প্রাণে বাঁচার জন্য যাত্রীরা চিৎকার করছিলেন ৷ বাসের দরজা ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় বলে জানান স্থানীয়রা ৷ ঘটনার জেরে প্রায় 1 ঘণ্টা যান চলাচল বিঘ্নিত হয় ৷ পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
জানা গিয়েছে, তিরুপাত্তুর, মাদুরাই এবং করাইকুডির সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অন্তত 40 জন যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানান চিকিৎসকরা ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যে একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে তিরুপাত্তুর থানার পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে তেনকাসি জেলায় দুটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ তাঁদের মধ্যে 5 জন মহিলাও ছিলেন । তথ্য অনুযায়ী, 2023 সালে তামিলনাড়ুতে 67 হাজারেরও বেশি পথদুর্ঘটনা হয়েছে ৷ দেশের মোট দুর্ঘটনার প্রায় 14 শতাংশ ।