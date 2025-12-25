নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক গাড়িকে ধাক্কা সরকারি বাসের, এক শিশু-সহ মৃত 9

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক গাড়িকে ধাক্কা সরকারি বাসের, এক শিশু-সহ মৃত 9
এক্সপ্রেস বাসটির চাকা ফেটে যাওয়াতেই ঘটনার সূত্রপাত ৷ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নিহতদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : December 25, 2025 at 10:18 AM IST
কুড্ডালোর (তামিলনাড়ু), 25 ডিসেম্বর: সরকারি এক্সপ্রেস বাসের চাকা ফেটে গিয়ে বিপত্তি ৷ তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক গাড়িকে ধাক্কা ৷ তাতেই মৃত্যু হল 9 জনের ৷ বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে ৷
রাজ্য এক্সপ্রেস পরিবহন কর্পোরেশন (SETC) এর একটি এক্সপ্রেস বাস এদিন রাতে ত্রিচি থেকে চেন্নাইয়ের দিকে রওনা দিয়েছিল । কুড্ডালোর জেলার থিত্তাকুডির কাছে এজুন্থুর এলাকা দিয়ে বাসটি যাওয়ার সময় হঠাৎ সামনের চাকা ফেটে যায় । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি মাঝের ব্যারিকেড ভেঙে বিপরীত লেনে চলে যায় । সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি গাড়ির সঙ্গে (চেন্নাই থেকে ত্রিচির দিকে) প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় । এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুটি গাড়িই পিষ্ট হয়ে বাসের নিচে আটকে পড়ে ।
তাতে গাড়িতে থাকা এক শিশু ও চার মহিলা-সহ সাতজন ঘটনাস্থলেই মারা যান ৷ তাদের দেহ ধ্বংসস্তূপে পিষ্ট হয়ে যায় । পরে হাসপাতালে আরও দু'জনের মৃত্যু হয় ৷ খবর পেয়ে থিত্তাকুডি এবং রামানথম পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং জনসাধারণের সহায়তায় ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে । আহতদের চিকিৎসার জন্য পেরামবালুর এবং থিত্তাকুডি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনাস্থলেই সাতজন মারা যান । আহতদের মধ্যে দু'জন পরে হাসপাতালে মারা যান ৷ ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়জনে । নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ, চারজন মহিলা এবং এক শিশু রয়েছে । আরও চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন । আঘাত এতটাই গুরুতর যে মৃতদের দেহ শনাক্ত করা সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে ৷
এই দুর্ঘটনার কারণে চেন্নাই-ত্রিচি জাতীয় মহাসড়কে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত যানবাহন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় । পুলিশ ক্রেন ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনগুলি সরিয়ে নিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে । নিহতরা একই পরিবারের সদস্য কিনা, নাকি ভিন্ন গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন তা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ ।
দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে.স্ট্যালিন ৷ নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর জন ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা এবং হাসপাতালে গুরুতর আহতদের চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।