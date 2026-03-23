রোগী নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত্যু 7 জনের

রোগী নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত্যু 7 জনের
হাসপাতালে উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল 7 জনের ৷ অসম থেকে প্রণব কুমার দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : March 23, 2026 at 12:05 PM IST
তেজপুর, 23 মার্চ: সুস্থ হতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল কয়েকজনের ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার সময় ঘটল দুর্ঘটনা ৷ তাতেই প্রাণ হারাল 7 জন ৷
জানা গিয়েছে, রোগী ও তার পরিবার একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজে যাচ্ছিল ৷ তখনই অসমের শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ধেকিয়াজুলি থানা এলাকার 15 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে যায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয় ৷ গুরুতর জখম হয়ে আরও এক যাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
এই ঘটনায় শোণিতপুরের পুলিশ সুপার বরুণ পুরকায়স্থ জানান, রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অ্যাম্বুলেন্সে করে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলেন ৷ ধেকিয়াজুলি থানা এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সটির সঙ্গে অন্য দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় ৷ ট্রাকটি তেজপুর থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল ৷ দু'টি গাড়ির সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে তেজপুর মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কাল মধ্যরাত নাগাদ সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অন্য যিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী দলগুলো দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ ক্রেন এনে রাস্তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলিকে সরানো হয় ৷ দুর্ঘটনার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয় 15 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ পরে পুলিশি তৎপরতায় তা স্বাভাবিক হয় ৷
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, দু'টি গাড়ির গতি বেশি থাকায় সংঘর্ষের তীব্রতা ছিল অনেক ৷ তার জেরে ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয় ৷ ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ অ্যাম্বুলেন্সের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মৃতদের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ৷
কী কারণে এহেন দুর্ঘটনা ঘটল তার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । পাশাপাশি স্থানীয়রা জাতীয় সড়কে যান চলাচলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷ এটি শহরের অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তা ৷ সেখানে প্রায়শই তীব্র যানজট এবং দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায় । তার মধ্যে এই দুর্ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ৷