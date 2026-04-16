মন্দির যাওয়ার পথে বোলেরো-লরি সংঘর্ষ, শিশু-সহ আটজনের মৃত্যু

মন্দির যাওয়ার পথে বোলেরো-লরি সংঘর্ষ, শিশু-সহ আটজনের মৃত্যু
ভোররাতের দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে পুলিশ ৷ মৃতদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা, তিন বছরের এক শিশু এবং দুইজন পুরুষ রয়েছে ৷
Published : April 16, 2026 at 8:30 AM IST
কুর্নুল (অন্ধ্রপ্রদেশ), 16 এপ্রিল: বোলেরো গাড়ির সঙ্গে লরির সংঘর্ষ ৷ প্রাণ গেল আট জনের ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কুর্নুল জেলার মন্ত্রালয়ম মণ্ডলের চিলকালাদোনায় জাতীয় সড়কে ৷ ঘটনায় আহতের সংখ্যা 12 ৷ খবর পাওয়ার পরই আহতদের এম্মিগানুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । অন্যদিকে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের ৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় তিনজন ৷
দেবতা দর্শনে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা: জানা গিয়েছে, কর্ণাটকের চিকমাগালুর থেকে আসা ভক্তরা মন্ত্রালয়মে শ্রী রাঘবেন্দ্র স্বামীর দর্শনে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে । জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বোলেরো গাড়িটিতে 23 জন যাত্রী ছিলেন ।
এম্মিগানুরের ডিএসপি ভার্গবী জানান, চিলকালদোনা গ্রামের কাছে জাতীয় সড়ক 167-এ একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে । বিদার থেকে তুমকুরগামী একটি রেডিমিক্স লরিকে বিপরীত দিক থেকে মন্ত্রালয়মগামী একটি গাড়ি ধাক্কা দেয় । এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন মহিলা, তিন বছরের এক শিশু এবং দুইজন পুরুষ নিহত হয়েছেন । আহতদের মধ্যে সাতজনকে কুর্নুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ বাকি চারজন এম্মিগানুরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । একজনের অবস্থা স্থিতিশীল । তদন্তকালে এ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে ।