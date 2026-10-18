মন্দিরে যাওয়ার পথে পুণ্যার্থীদের পিষে দিল ট্রাক, মৃত অন্তত 13

মন্দিরে যাওয়ার পথে পুণ্যার্থীদের পিষে দিল ট্রাক, মৃত অন্তত 13
Gwalior Road Accident: শীতলা মাতার দর্শন করতে মন্দিরে যাওয়ার পথে অতিরিক্ত মালবোঝাই ট্রাক দোকানপাট ও লোকজনকে পিষে দেয় ৷ মৃত্যু হয় 13 জনের ৷
Published : October 18, 2026 at 8:17 AM IST
গোয়ালিয়র, 18 অক্টোবর: মন্দিরের কাছে ভক্তদের উপর ট্রাক উল্টে দুর্ঘটনা ৷ মৃত্যু হল অন্তত 13 জনের ৷ শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের শীতলা মাতা মন্দিরের কাছে ৷
গোয়ালিয়রের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) ধর্মবীর সিং বলেন, "অনেক তীর্থযাত্রী শীতলা মাতা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন । ছিনোর দিক থেকে আসা রাস্তাটিতে একটি খাড়া ঢাল রয়েছে, যেখানে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আছে । রাত দেড়টার দিকে ধান বোঝাই একটি ট্রাক সেখানে এসে থামে । ট্রাকটি পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে এবং হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে । এরপর সেটি মন্দিরের বাইরের দেওয়াল ও গেটে ধাক্কা খায় । রাস্তায় থাকা ভক্তরা ট্রাকটির নিচে চাপা পড়েন, যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে । ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত দুই পুলিশও আহত হন এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে ।
তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার পর 39 জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে 13 জন মারা গিয়েছেন । অন্তত পাঁচ থেকে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং অন্যরা সামান্য আঘাত পেয়েছেন । নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ।
গোয়ালিয়রের কালেক্টর রুচিকা চৌহান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই উদ্ধার অভিযানের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য যানবাহন পাঠানো হয় । মোট 29 জন কমবেশি আঘাত পেয়েছেন ।
তিনি বলেন, "রাত দেড়টার দিকে খবর আসে যে, ছিনোর দিক থেকে মন্দিরের দিকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁদিকে সরে যেতে থাকে । দ্রুত দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য যানবাহন পাঠানো হয় । নবরাত্রির সময় রাস্তায় বসানো ব্যারিকেড ও পুলিশ চেকপোস্ট পেরিয়ে ট্রাকটি কীভাবে ভেতরে ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে । এছাড়া, ট্রাকটির যান্ত্রিক ত্রুটি খতিয়ে দেখতে এবং ঠিক কী কারণে সেটি বাঁদিকে সরে গেল, তা জানার জন্য আমরা একটি আরটিও (RTO) টিম পাঠিয়েছি । আহতদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, তাদের সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে আমাদের দল নিয়মিত সিটি স্ক্যান ও এক্স-রে করছে ।"
ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক প্রত্যক্ষদর্শী তথা এক আহতের ভাই জানান, ট্রাকটিতে অতিরিক্ত মালবোঝাই ছিল । হঠাৎ করেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান ।
তিনি বলেন, "আমি কয়েকজনকে ঘটনাস্থলেই মারা যেতে দেখেছি । ট্রাকটিতে অতিরিক্ত মালবোঝাই ছিল; এটি হঠাৎ চলে আসে এবং বেশ কয়েকটি দোকান ও মানুষের উপর দিয়ে উঠে যায় । আমার ভাইও আহত হয়েছে । ঘটনাস্থলে এখনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি রয়েছে ।"