বরযাত্রীর বাস উল্টে 5 মহিলা-সহ 9 জনের মৃত্যু, আহত 80
ব্রেক ফেল করে উল্টে যায় বরযাত্রীর বাসটি ৷ ঘটনায় 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে 5 জন মহিলা ৷
By PTI
Published : January 19, 2026 at 9:44 AM IST
লাতেহার, 19 জানুয়ারি: এক লহমায় বিষাদে পরিণত হল বিয়েবাড়ির আনন্দের মুহূর্ত ৷ ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলা ৷ বরযাত্রীর বাস উল্টে মৃত্যু হল অন্তত 9 জনের ৷ আহত 80 জনেরও বেশি ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মহুয়াদানর থানার অন্তর্গত ওরসা বাংলাদারা উপত্যকা অঞ্চলে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে 5 জন মহিলা রয়েছেন ৷ এর মধ্যে 4 জনের পরিচয় জানা গেলেও একজনের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷
এই ঘটনায় লাতেহার জেলার এসপি কুমার গৌরব বলেন, "লাতেহারের মহুয়াদানর এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ছত্তিশগড়ের বলরামপুর জেলা থেকে বাসটি আসছিল ৷ ওরসা বাংলাদারা উপত্যকা অঞ্চলের কাছে বাসটি পাল্টি খেয়ে যায় ৷ যার জেরে ঘটনাস্থলেই 5 জন মারা যায় ৷ খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীরা পৌঁছন ৷ আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ লাতেহার হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন 2 জন এবং গুমলা সদর হাসপাতালে আরও 2 জনের মৃত্যু ৷"
গুমলা হাসপাতালের সার্জেন ডাক্তার শম্ভুনাথ চৌধুরী জানান, বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের মধ্যে 9 জনকে সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হয় ৷ তাঁদের মধ্যে 2 জন হাসপাতাল যাওয়ার পথেই মারা যান ৷
ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি জানান, আহতদের সুচিকিৎসার জন্য লাতেহারের ডেপুটি কমিশনারকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি ৷
.@LateharDistrict अविलंब संज्ञान लें एवं घायलों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायें। https://t.co/ctQLZJU323— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 18, 2026
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বিপিন কুমার দুবে জানান, চিকিৎসার জন্য মহুয়াদানর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 60 জন এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালে 20-এরও বেশি যাত্রীকে ভর্তি করা হয় ৷ তিনি বলেন, "আহতদের মধ্যে 32 জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাঁচি আরআইএমএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷" পুলিশের তথ্য অনুযায়ী মৃতরা হলেন রেশন্তি দেবী (35), প্রেমা দেবী (37), সীতা দেবী (45), সোমামতি দেবী (55), সুখনা ভুঁইয়া (40) এবং বিজয় ভুঁইয়া ৷ তবে লাতেহার হাসপাতালে মৃত মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷
বাসের চালক বিকাশ পাঠক জানান, বাসটিতে প্রায় 90 জন যাত্রী ছিল ৷ তিনি বলেন, "বাসটির ব্রেক ফেল করেছিল । হ্যান্ডব্রেক ব্যবহার করে এবং ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি ৷ শেষ পর্যন্ত বাসটি উল্টে যায় । তার ফলেই এই দুর্ঘটনা ও মৃত্যু ৷"