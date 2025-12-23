ETV Bharat / bharat

জ্বলছে অসম, নয়া সংঘর্ষে প্রাণ গেল দু'জনের, দুটি জেলায় বন্ধ ইন্টারনেট

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । পাশাপাশি দুজনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন তিনি ।

আবারও অশান্ত হয়ে উঠল অসমের কর্বি আংলাং (ছবি : পিটিআই)
By PTI

Published : December 23, 2025 at 11:47 PM IST

গুয়াহাটি, 23 ডিসেম্বর: আবারও অশান্ত হয়ে উঠল অসমের কর্বি আংলাং এবং পশ্চিম কার্বি আংলাং জেলা । প্রাণ গেল দু'জনের । আহত হলেন 38 জন পুলিশ কর্মী-সহ 45 জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কর্বি আংলাং এবং পশ্চিম আংলাং জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করে দিয়েছে প্রশাসন । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । পাশাপাশি দুজনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন তিনি ।

মৃতদের পরিচয় জানিয়েছে পুলিশ । কর্বি আংলাংয়ের একটি পোড়া বাড়ি থেকে সুরেশ দে নামে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি সংঘর্ষে অথিক তিমুং নামে আরও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় পেশাদার চারণভূমি সংরক্ষণ এলাকা (পিজিআর) এবং গ্রাম চারণভূমি সংরক্ষণ এলাকা (ভিজিআর)-র জমিতে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের দাবিতে গত 12 দিন ধরে অনশন ধর্মঘট চলছে ৷ তার মধ্যেই মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। তার জেরেই প্রাণ গেল দু'জনের ।

সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আমি গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছি । প্রতি মুহূর্তের খোঁজ-খবর নিচ্ছি। আজ বিক্ষোভ চলাকালীন দুজনের মৃত্যুর খরর পেয়ে আমি মর্মাহত। তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। সরকার সবসময় তাদের পাশে আছে। যে কোনও উপায়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত প্রশাসন।" সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

সংরক্ষিত এলাকার জমিতে থাকা বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদের দাবিকে এদিন দুটি গোষ্ঠীর মধ্য়ে সংঘর্ষ বাধে । ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায় পুলিশ । এরপর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । নতুন করে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা ছড়িয়েছে পশ্চিম কার্বি আংলাংয়ের খারেনি এলাকায় । অসম পুলিশের ডিজি হিমন্ত সিং জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের একাংশের কথা হয়েছে । তারা নতুন করে হিংসা না ছড়ানোর ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে ।

AS
সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়েছেন 38 জন পুলিশ কর্মী-সহ 45 জন (ছবি : পিটিআই)

সকাল থেকে হওয়া সংঘর্ষে 38 পুলিশ কর্মীর আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিজিপি জানান, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া একটি ইট তাঁর কাঁধেও এসে লেগেছে । সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ডিজিপির বার্তা, কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিলে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে । এমনিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 163 ধারা জারি করেছে প্রশাসন । তার ফলে কোথাও জমায়েত করা যাবে না । কিন্তু দুটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় মঙ্গলবার রাতেও বেশ কিছু মানুষের দেখা মিলেছে। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তাঁদের অনেকে জানিয়েছে, হিংসায় তাঁদের দোকান থেকে শুরু করে বাড়ি পুড়ে গিয়েছে । এমতাবস্থায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হতেই আইন ভেঙে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে অনেকে জানিয়েছেন।

