মাঝরাতে শিশু বিভাগে এসি বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ 2 সদ্যোজাত; আশঙ্কাজনক আরও 2
Telangana Hospital Fire: ঘটনার সময় 27টি শিশু ওই ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিল ৷ বাকি 23 জনকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
Published : September 22, 2026 at 10:46 AM IST
আদিলাবাদ (তেলেঙ্গানা), 22 সেপ্টেম্বর: গভীর রাতে হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে আগুন ৷ দুই নবজাতকের মৃত্যু ৷ গুরুতর দগ্ধ আরও দুই ৷ সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার আদিলাবাদের RIMS হাসপাতালে ৷
কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, রাত 11টা 50 মিনিটের দিকে হাসপাতালে আগুন লাগে । ঘটনার সময় শিশু বিভাগের 'স্পেশাল নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট' (SNCU)-এ অন্তত 27টি শিশু চিকিৎসাধীন ছিল ৷ সেখানেই একটি এয়ার কন্ডিশনার (AC) বিস্ফোরিত হয় । এই ঘটনায় দু'টি শিশুর মৃত্যু হয় এবং অন্য দু'টির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । বাকি 23টি শিশুকে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
একজন দমকল আধিকারিক বলেন, "গত রাতে আদিলাবাদের RIMS হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পাঁচ দিন বয়সী এক নবজাতক মারা গিয়েছে । ওই ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা 27টি শিশুকে সময়মতো নিরাপদে উদ্ধার ও সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল । খবর পেয়েই একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ।"
জানা গিয়েছে, SNCU-তে এসি ইউনিটটির আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে । হাসপাতালের পরিচালক জয় সিং, যিনি সেই সময় পরিদর্শনে ছিলেন, কর্মী ও অ্যাম্বুলেন্স চালকদের নিয়ে দ্রুত SNCU-তে পৌঁছন এবং দেখেন যে পুরো ইউনিটটি ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ।
জানালার কাচ ভেঙে শিশুদের উদ্ধারের তাৎক্ষণিক চেষ্টা করা হলেও, ইচোডার বাসিন্দা সেলিমের পাঁচ দিনের শিশুটি ততক্ষণে মারা গিয়েছিল । গুরুতর অসুস্থ তিনজন-সহ মোট 26টি শিশুকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; তাদের মধ্যে আরও একজন গুরুতর অসুস্থ শিশুর মৃত্যু হয় । বাকি 25টি শিশু প্রাণে বেঁচে যায় । দমকল কর্মীদের সতর্কতার কারণে দুর্ঘটনাটি শিশু বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল ।
ঘটনার খবর পেয়ে কালেক্টর রাজারশি শাহ এবং এসপি অখিল মহাজন দ্রুত RIMS হাসপাতালে পৌঁছন । তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে উদ্ধার কাজ তদারকি করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সান্ত্বনা দেন । দু'টি শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে আধিকারিকরা জানান যে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত করা হবে । এদিকে, পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।