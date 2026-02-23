গরম পড়তেই বাড়ির উঠোনে হাজির যমদূতের দল !
ফেলে রাখা ঘরের আসবাবপত্রের দিকে তাকাতেই দেখা যায় সেখান থেকে পরপর বেরোচ্ছে মৃত্যুদূত ৷ আর তা ঘোরাফেরা করছে উঠোনে ৷ দেখুন ভয় ধরানো ভিডিয়ো ৷
Published : February 23, 2026 at 12:13 PM IST
কারওয়ার, 23 ফেব্রুয়ারি: অজান্তেই বাড়ির ভিতরে বাসা বেঁধেছে মৃত্যুফাঁদ ৷ একটা নয়, 6টা ৷ রবিবার উঠোনে ঘোরাফেরা করতে দেখে চক্ষু চড়কগাছ পরিবারের ৷ তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বন দফতরে ৷
কোথা থেকে এল এত অজগর ? এমনটা দেখতে গিয়ে বাড়ির সদস্যদের উঠোনের পাশে ঘরের আসবাবপত্র ফেলে রাখা স্থানে নজর যায় ৷ তারপরই চোখ কপালে ওঠার জোগাড় ৷ এক এক করে 6 খানা অজগর ওই অব্যবহৃত লোহার জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে ৷ রবিবার সকালে এই ঘটনায় কর্ণাটকের কারওয়ারের ওই বাড়িতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷
কাঠিনাকোনা এলাকার বিজয়া তালেকরের বাড়ির উঠোনে অজগরগুলি দেখা দিতেই গ্রামবাসীরা সেখানে ভিড় জমান ৷ বিশালাকার সরীসৃপগুলিকে একসঙ্গে দেখতে পাশের গ্রামের লেকজনও ছুটে আসেন ৷ অনেকে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন ৷ সাপগুলিকে দেখে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি বন দফতরকে খবর দেন । খবর পেয়েই বন বিভাগের টহলরত আধিকারিক গোপাল নায়েক সেখানে পৌঁছে যান ৷ তিনি এর আগেও জেলার বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে সাপ উদ্ধার করেছেন ৷
এত সাপ দেখে সহকর্মীদের খবর দেন তিনি ৷ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অতি সাবধানের সঙ্গে তাঁরা 8 থেকে 12 ফুটের ছ'টি অজগর উদ্ধার করেন ৷ পরে সেগুলিকে কাছের বনাঞ্চলে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ এ বিষয়ে বনাধিকারিক গোপাল নায়ক বলেন, "গ্রীষ্মকাল শুরু হলে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে ৷ এখন গরম পরা শুরু হয়েছে ৷ তাছাড়া গরমের জন্যও বাইরে ঘোরাফেরা করে ৷ এইসময়েই সাপের মিলন হয় ৷ স্ত্রী সাপের গন্ধে পুরুষ সাপগুলো এক জায়গায় জড়ো হয় । তাই, এক জায়গায় বিপুল সংখ্যক সাপ দেখা গিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "গ্রামবাসীদের উদ্দেশে একটাই কথা বলব, আতঙ্কিত না-হয়ে যেন সাপের ক্ষতি না-করে ৷ এমন ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ বন বিভাগকে যেন খবর দেওয়া হয় ৷ যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্ধারকারীরা না-আসেন ততক্ষণ স্থানীয়রা যেন সাপের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন ৷ বয়স্ক ব্যক্তি থেকে বাচ্চারা যেন ঘরের মধ্যেই থাকেন ৷ সামনে আসছে গ্রীষ্মকাল ৷ তাই বাড়ির চারপাশে লোহার জিনিসপত্র, কাঠ, পাথর যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না ৷ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখুন ঘরের আশপাশ ৷ পাশাপাশি, যদি সাপ দেখা যায়, তাহলে নিজে কোনও কিছু পদক্ষেপ না-করে অবিলম্বে বন বিভাগকে খবর দিন ৷ কারণ বন বিভাগের আধিকারিকরা এটাই নিরাপদ বলে পরামর্শ দেন ৷"