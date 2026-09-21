বিজাপুরে মাওবাদীদের গোপন অস্ত্র-ভাণ্ডারের খোঁজ ! একে 47-সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

বিজাপুরে মাওবাদীদের গোপন অস্ত্র-ভাণ্ডারের খোঁজ ! একে 47-সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
Maoist Dump in Bijapur: আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের ভাণ্ডারের খোঁজ মেলে ৷ তারপরে সেখানে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ৷
Published : September 21, 2026 at 3:08 PM IST
বিজাপুর, 21 সেপ্টেম্বর: মাওবাদীদের গোপন অস্ত্রের ভাণ্ডারের খোঁজ জঙ্গলে ৷ আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় । তার ভিত্তিতে জঙ্গলের মাটির নীচে পুঁতে রাখা ওই ভাণ্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের ভৈরামগড় থানার অন্তর্গত উতলা গ্রামের জঙ্গলে ৷
পুলিশ সুপার উমেশ প্রসাদ গুপ্তের নির্দেশে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমন ঝাঁর নেতৃত্বে এই অভিযানটি পরিচালিত হয় । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ভৈরামগড় থানা থেকে পুলিশের একটি দল উতলা গ্রামের জঙ্গলের দিকে রওনা হয় । তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ কর্মীরা মাটির নীচে লুকানো একটি মাওবাদী ডাম্প বা অস্ত্র ও সামগ্রী রাখার গোপন আস্তানা খুঁজে পান । এরপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই ডাম্পটি মাটি খুঁড়ে বের করা হয় এবং তল্লাশি চালানো হয় ।
বিজাপুর পুলিশ জানিয়েছে, আবর্জনার স্তূপ থেকে একটি একে-47 রাইফেল, একটি .315 বোর রাইফেল, একটি সিঙ্গল-শট রাইফেল এবং একটি 9 এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে । এছাড়া দুটি একে-47 ম্যাগাজিন, 45টি সচল একে-47 কার্তুজ, 25টি সচল 9 এমএম কার্তুজ এবং ছয়টি সচল .315 বোর রাইফেলের কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সব মিলিয়ে এই অভিযানে পুলিশ মোট 76টি সচল কার্তুজ উদ্ধার করেছে ।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের কাছে তাদের সংগঠনের কার্যকলাপ এবং এর সঙ্গে জড়িত অতীতের ঘটনাগুলো সম্পর্কে ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এভাবেই তথ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে । উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলো ভৈরামগড় থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলছে ।
আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিজাপুর পুলিশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিও পরিচালনা করছে । পুলিশের দাবি, এই প্রক্রিয়াটি আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মধ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি আস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করছে । এদিকে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গলের মধ্যে মাওবাদীদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের জন্য তল্লাশি অভিযান চলছে । উতলা জঙ্গলে যেসব সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে, তাও এই গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের তথ্যেরই ফল ।