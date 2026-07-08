দিল্লিতে অবিরাম বৃষ্টিতে ধসে পড়ল পাঁচতলা বাড়ি, কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা
আশঙ্কা করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন মানুষ চাপা পড়ে গিয়েছেন। একাধিক গাড়িও জেরে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
Published : July 8, 2026 at 9:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 জুলাই: গত দু'দিন ধরে দিল্লিতে অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেই বুধবার সন্ধ্যায় রোহিনী সেক্টর-16 এলাকায় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ একটি নির্মীয়মাণ পাঁচতলা বাড়ি ধসে পড়ে ৷ এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন মানুষ চাপা পড়ে গিয়েছেন ৷ কাছাকাছি পার্ক করা বেশ কয়েকটি গাড়িও ধ্বংসস্তূপের আঘাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের মুখ্য ফায়ার অফিসার একে মালিকের মতে, দুর্ঘটনাটি রোহিনী সেক্টর-16-এর এমসিডি স্কুলের কাছে 16জি, 5 নম্বর বাড়ির সামনে এই ঘটনা ঘটেছে । দিল্লি ফায়ার সার্ভিস বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটির খবর পায়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বিভাগ উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে, একটি ওয়াটার টেন্ডার, দু'টি ওয়াটার বাউজার, একটি মাল্টিপারপাস ভেহিকেল এবং একটি আইআরটি ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। এডিও পারস এবং এসটিও বিশাল উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশ, পুরসভা, দিল্লি রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দল ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সমস্ত সংস্থা যৌথভাবে ধ্বংসস্তূপ সরানো এবং আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের কাজে হাত মিলিয়েছে ৷ আটকে পড়া সকলকে নিরাপদে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে । স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাড়িটি ধসে পড়ার সময় বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায় ৷ যা শুনে আতঙ্কিত বাসিন্দারা বাইরে ছুটে আসেন। মুহূর্তের মধ্যেই পুরো বাড়িটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দুর্ঘটনার কারণে আশেপাশের এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় ৷ যার ফলে পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। বর্তমানে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চলছে । এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নিশ্চিত করা হয়নি।
প্রশাসন জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির পরেই স্পষ্ট হবে কতজন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বাড়ি ধসে পড়ার কারণও তদন্ত করা হবে। উল্লেখ্য, টানা বৃষ্টির জেরে প্রশাসন নির্মাণাধীন ও জরাজীর্ণ বাড়িগুলির ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন।