হাতিদের ধাক্কা মেরে লাইনচ্যুত রাজধানী এক্সপ্রেস, কাটা পড়ল 7 দাঁতাল
রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হল সাতটি হাতির ৷ আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে ট্রেনের 5টি বগি ট্র্যাক থেকে ছিটকে যায় ৷
Published : December 20, 2025 at 9:45 AM IST
হোজাই (অসম), 20 ডিসেম্বর: দুর্ঘটনার কবলে সাইরাং-নয়া দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস ৷ শনিবার মাঝরাত 2.20 নাগাদ অসমের হোজাই জেলায় হাতির পালকে ধাক্কা মেরে লাইনচ্যুত হল সাইরং-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস ৷ যার জেরে পরপর পাঁচটি বগি ট্রেন থেকে ছিটকে যায় ৷ ট্রেনের ধাক্কায় 7টি হাতির মৃত্যু ও একটি শাবক জখম হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক বনাধিকারিক ৷
নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের (এনএফআর) একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, নয়াদিল্লিগামী ট্রেনটি রাত 2.17 মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । ট্রেন দুর্ঘটনায় ট্রেনের পাঁচটি কোচ এবং ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয় ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত যাত্রীদের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । গুয়াহাটি থেকে 126 কিলোমিটার দূরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । এই এলাকাটি হাতির করিডর নয় । দুর্ঘটনার পর বনকর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত হাতির শাবকটিকে জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পশুচিকিৎসকদের একটি দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং মৃত হাতিগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷
নগাঁও বিভাগের বনাধিকারিক সুহাস কদম সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি হোজাই জেলার চাংজুরাই এলাকায় ঘটেছে । ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যমুনামুখ-কামপুরের ট্রেন চলাচল ৷ ওই লাইনে যে ট্রেনগুলি চলাচলের কথা ছিল তা আপ লাইন দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টা চলছে ৷ জোরালো সংঘর্ষের জেরে ট্রেনের ইঞ্জিন ও পাঁচটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায় । তবে দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রীর হতাহতের খবর এখনও মেলেনি ।
জানা গিয়েছে, সাইরং-নয়া দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস আসছিল । সেই সময়ই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লাইন পারাপার করছিল একপাল হাতি । ঘন কুয়াশা থাকায় দূর থেকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না । দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে রেল আধিকারিক ও পুলিশ আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান ৷ উল্লেখ্য, সাইরাং-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস মিজোরামের সাইরাং (আইজল-এর কাছে) থেকে আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লি) পর্যন্ত চলাচল করে ৷
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের সদর দফরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ পাশাপাশি, এনএফআরের জেনারেল ম্যানেজার এবং লামডিংয়ের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার-সহ ঊর্ধ্বতন রেলওয়ে আধিকারিকরা উদ্ধারকার্যের তদারকিতে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছন ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় হাতির হানা বেড়েই চলেছে ৷ মানুষকে তাড়া করা থেকে এলাকাবাসীরা জখম হচ্ছেন ৷ এছাড়াও হাতির পাল প্রায়শই এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে ৷
এলাকাবাসীরা আরও জানিয়েছেন, গতকাল রাতে দুর্ঘটনার আগে একপাল হাতি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল ৷ রেলওয়ে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের অন্য ট্রেনের খালি কোচে সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল- (0361-2731621/2731622/2731623)।