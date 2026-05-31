শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ, ডুবে মৃত্যু ছেলে-বাবা-সহ 5 জনের

শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ, ডুবে মৃত্যু ছেলে-বাবা-সহ 5 জনের
মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল অন্ধ্রপ্রদেশে ৷ দক্ষিণ ভারতের নদীতে ডুবে গিয়ে মৃত্যু হল শিশু ও তার বাবার ৷ এছাড়া আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : May 31, 2026 at 8:28 PM IST
মন্ত্রালয়ম (অন্ধ্রপ্রদেশ), 31 মে: ডুবে মৃত্যু হল পাঁচ জনের ৷ মৃতদের মধ্যে দু'জন বাবা ও ছেলে ৷ শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রালয়াম গ্রামের কাছে তুঙ্গভদ্রা নদীতে ৷ পশ্চিম ঘাটের তুঙ্গ ও ভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে তুঙ্গভদ্রা নদী কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ৷
মৃতরা যুবান চন্দ্র (5) এবং তাঁর বাবা ভদলা সতীশ (35) ৷ তারা হায়দরাবাদের বাসিন্দা ৷ এছাড়া রাঘবেন্দ্র (28) এবং ভদলা ধানু (22) মন্ত্রালয়াম গ্রামে এবং সন্ধ্যা (22) উরাভাকোন্ডায় বসবাস করতেন ৷ পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা এবং মৎস্যজীবীরা একসঙ্গে তুঙ্গভদ্রা নদীতে তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ এরপর এই পাঁচজনের দেহ উদ্ধার হয় ৷
তাঁরা মন্ত্রালয়াম গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো সেরে তুঙ্গভদ্রা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন ৷ সেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ শিশু যুবান নদীর ধারে খেলছিল ৷ সে হঠাৎ পিছলে যায় ৷ তাঁকে পিছলে নদীতে চলে যেতে দেখে পরিবারের বাকিরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷ কিন্তু নদীর গভীরতা ও জলের তীব্র স্রোতে তাঁরা সবাই ভেসে যান ৷
এই দলের সঙ্গে থাকা অন্নপূর্ণা নামের এক মহিলা কোনওভাবে বেঁচে যান এবং নিরাপদে নদী থেকে পাড়ে উঠে আসেন ৷ তিনি স্থানীয় এবং আত্মীয়দের ঘটনাটি খুলে বলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ নদী থেকে উদ্ধারের জন্য দমকলবাহিনী থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ সাঁতারু ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ উদ্ধারকারীরা নৌকা নিয়ে নদীতে তল্লাশি চালান ৷ শনিবার গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় এবং পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের জেলার দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী নিম্মালা রামানাইডু এবং শিল্পমন্ত্রী টিজি ভারত এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ এখনও তল্লাশি চলছে ৷
এর আগে গত 24 মে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কর্নাটকের উত্তর কন্নড় জেলার ভাটকাল তালুকের শিরালি থাট্টিহাক্কাল এলাকায় ৷ ভেঙ্কটপুরা নদীতে ঝিনুক তুলতে গিয়েছিলেন অনন্ত 15 জন ৷ তখনই হঠাৎ জলস্তর বেড়ে যায় ৷ জলের তোড়ে তলিয়ে যান প্রায় সকলেই ৷ এখনও পর্যন্ত সাত মহিলা-সহ 8 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ ওই 8 জন একই পরিবারের ৷ ঘটনায় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া শোকপ্রকাশ করে প্রত্যেককে 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেছেন ৷