কার্তিক পূর্ণিমায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন 9 যুবক

কার্তিক পূর্ণিমায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন 9 যুবক
তিন জনকে নিরাপদে ও একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ বাকি নিখোঁজ পাঁচ জন ৷ তাঁদের খোঁজ চলছে ।
Published : November 6, 2025 at 1:47 PM IST
ধানবাদ, 6 নভেম্বর: কার্তিক পূর্ণিমায় দামোদর নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন 9 যুবক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার মহুদা থানা এলাকার তেলমাচ্চোয় ৷ অনেক চেষ্টার পর তিন জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । বাকি পাঁচ যুবকের খোঁজ চলছে ।
ঘটনার পর সিও গিরজানন্দ কিস্কু এবং স্থানীয় পুলিশ সেখানে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে । পাশাপাশি ধানবাদের বিজেপি সাংসদ দুলু মাহাতোও পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে ও যুবকদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবং সমবেদনা জানাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন । পরে বুধবারই সাংসদ জেলা প্রশাসককে একটি বিশেষ এনডিআরএফ দল ডাকার অনুরোধ করেন । এরপর বৃহস্পতিবার এনডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং নদীতে উদ্ধারকাজ শুরু করে । এখনও বাকিদের খোঁজ চলছে ৷
স্থানীয়দের মতে, বাগমারা ভীমকানালি থেকে পাঁচ যুবক স্নান করতে নদীতে নেমেছিলেন । নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় তাতে তাঁরা ভেসে যান । নদীতে স্নান করার সময় অন্য লোকজন তাঁদের তলিয়ে যেতে দেখতে পান ৷ তড়িঘড়ি তাঁরা যুবকদের বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং তিন যুবককে কোনওরকমে উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাঁদের পক্ষে । সুমিত এবং সানি নামে দুই যুবক এখনও নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
আরেকটি ঘটনায়, ভুলির পাঁচ যুবক নদীতে তলিয়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যায় বিজয় যাদবের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাকি অনিশ, রোহিত এবং রোহনের সন্ধানে তল্লাশি চলছে । ঘটনাটি সম্পর্কে সিও গিরজানন্দ কিস্কু বলেন, "ভুলিতে পাঁচ যুবক নদীতে তলিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একজনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে । বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷"
বিজেপি সাংসদ দুলু মাহাতো এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন । পাশাপাশি সাংসদ এই ঘটনার জন্য সরকার এবং প্রশাসনকে দায়ী করেছেন । তিনি বলেন, "কার্তিক পূর্ণিমায় নদীতে ভক্তদের বিশাল ভিড় জমে । সরকার ও প্রশাসনের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা তা করেনি । প্রশাসন বা সরকার এই ধরণের ঘটনা মোকাবিলার জন্য কোনও প্রস্তুতি নেয়নি ।"
এদিকে ঘটনার পর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে নিখোঁজ যুবকের পরিবার ৷ তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷