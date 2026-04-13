বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে বাস উল্টে 6 জনের মৃত্যু, অপর দুর্ঘটনায় মৃত 3

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে বাস উল্টে 6 জনের মৃত্যু, অপর দুর্ঘটনায় মৃত 3
যোগীরাজ্যে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 9 জনের ৷ দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ খবর দেওয়া হয়েছে পরিবারের সদস্যদের ৷
Published : April 13, 2026 at 9:54 AM IST
হাপুর/মুজফফরনগর (উত্তরপ্রদেশ), 13 এপ্রিল: দু'টি বড় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 9 জনের । এর মধ্যে একটি ঘটনা উত্তরপ্রদেশের হাপুর, অন্যটি মুজফফরনগরে ৷
প্রথম দুর্ঘটনায় একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাস উল্টে গিয়ে গাজিয়াবাদের 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় আহত সাতজন ৷ দ্বিতীয়টিতে মুজফফরনগরে তিন জনের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশ মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে । আহতদের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ।
হাপুরে গভীর রাতের দুর্ঘটনা : পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি হাপুর জেলার ধৌলানা থানা এলাকায় ঘটেছে । গাজিয়াবাদ জেলার দাসনা এলাকা থেকে একটি বিয়ের শোভাযাত্রা বুলন্দশহর জেলার গুলাবতির দিকে যাচ্ছিল । রাত প্রায় 2টোর দিকে, বিয়ের শোভাযাত্রার 12 জন সদস্য বাসে করে গুলাবতি থেকে দাসনায় ফিরছিলেন । শোভাযাত্রাটি ধৌলানা থানা এলাকার ধৌলানা-গুলাবতি সড়কে পৌঁছালে বাসটি একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় । সংঘর্ষের ফলে বাসটি উল্টে গিয়ে একটি খাদে পড়ে । রাস্তায় ব্যাপক চিৎকার ও হট্টগোল শুরু হয় ।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ সকল আহতকে উদ্ধার করে । তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । তার মধ্যে ডাক্তাররা ছয়জনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং বাকি সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডিএম), পুলিশ সুপার (এসপি) এবং অন্যান্য আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন । ডিএম এবং এসপি আহতদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে যান ।
পুলিশ সুপার (এসপি) জ্ঞানঞ্জয় সিং জানান যে, দাসনার বাসিন্দা বিয়ের দলটি ধৌলানা গুলাবতির পথ দিয়ে বাসে করে ফিরছিল । দুর্ঘটনায় ছয়জন মারা গিয়েছেন এবং সাতজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মৃতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি সরানোর পর যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে । সকল পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে । বাসটিতে আনুমানিক 12 জন যাত্রী ছিলেন ।
মুজফফরনগরে তিনজনের মৃত্যু : রবিবার দুপুরে মুজফফরনগরের ছাপার থানা এলাকায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় । গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সাগর, হিমাংশু, যশ, বরুণ এবং সুশান্ত রবিবার সকালে হরিদ্বারের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন । সিসোনার কাছে ফ্লাইওভারে পৌঁছালে তাদের গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । গাড়িটি রেলিং ভেঙে সোজা নিচে পড়ে । ভেতরে আটকে পড়া পাঁচ যুবকেরই শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল । পুলিশ তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তিনজনকে বাঁচানো যায়নি ৷ এসএসপি সঞ্জয় কুমার ভার্মা জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করেছে । পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হচ্ছে ।