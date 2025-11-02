ETV Bharat / bharat

ট্রাকে ধাক্কা টেম্পো ট্র্যাভেলারের, প্রাণ গেল 15 তীর্থযাত্রীর

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও করা হয়েছে ।

road accident 15 death
প্রাণ গেল 15 তীর্থযাত্রীর (ছবি : পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 11:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ফালোদি (রাজস্থান), 2 নভেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 15 জন। গুরুতর আহত হলেন আরও দু'জন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে একটি টেম্পো ট্র্যাভেলার। তার ফলে ট্র্যাভেলারে থাকা তীর্থযাত্রীদের প্রাণ গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রবিবার সন্ধ্যায় রাজস্থানের যোধপুরের ফালোদি এলাকার মাতোদা গ্রামের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছে ।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। নিহতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য় করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকানেরের কোলায়াত মন্দিরে পুজো দিয়ে যোধপুরের সুরসাগর এলাকায় ফিরছিলেন এই তীর্থযাত্রীরা । ফেরার সময় ভারত মাতা হাইওয়ের উপর মাতোদা গ্রামের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে গিয়ে ধাক্কা মারে তীর্থযাত্রীদের টেম্পো ট্র্যাভেলারটি । যোধপুরের পুলিশ কমিশনার সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় 15 জনের প্রাণ গিয়েছে । আহত হয়েছেন আরও দুজন । স্থানীয় একটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

TAGGED:

TEMPO TRAVELLER ACCIDENT
RAJASTHAN ACCIDENT
HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN RAJASTHAN
প্রাণ গেল 15 তীর্থযাত্রীর
TEMPO TRAVELLER ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.