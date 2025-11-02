ট্রাকে ধাক্কা টেম্পো ট্র্যাভেলারের, প্রাণ গেল 15 তীর্থযাত্রীর
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও করা হয়েছে ।
Published : November 2, 2025 at 11:29 PM IST
ফালোদি (রাজস্থান), 2 নভেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 15 জন। গুরুতর আহত হলেন আরও দু'জন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে একটি টেম্পো ট্র্যাভেলার। তার ফলে ট্র্যাভেলারে থাকা তীর্থযাত্রীদের প্রাণ গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রবিবার সন্ধ্যায় রাজস্থানের যোধপুরের ফালোদি এলাকার মাতোদা গ্রামের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছে ।
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। নিহতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য় করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে ।
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Phalodi district, Rajasthan. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next…
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকানেরের কোলায়াত মন্দিরে পুজো দিয়ে যোধপুরের সুরসাগর এলাকায় ফিরছিলেন এই তীর্থযাত্রীরা । ফেরার সময় ভারত মাতা হাইওয়ের উপর মাতোদা গ্রামের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে গিয়ে ধাক্কা মারে তীর্থযাত্রীদের টেম্পো ট্র্যাভেলারটি । যোধপুরের পুলিশ কমিশনার সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় 15 জনের প্রাণ গিয়েছে । আহত হয়েছেন আরও দুজন । স্থানীয় একটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।