গাড়িতে ধাক্কা বেপরোয়া গতির ট্রাকের, মৃত অন্তত 7

গাড়িতে ধাক্কা বেপরোয়া গতির ট্রাকের, মৃত অন্তত 7
ট্রাকটি ভুল দিক থেকে এসে গাড়িটিকে ধাক্কা মারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ পলাতক ট্রাক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ ঘটনায় আশঙ্কাজনক তিন ৷
Published : January 25, 2026 at 7:34 AM IST
বনাসকাঁথা (গুজরাত), 25 জানুয়ারি: গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল সাতজনের ৷ গুরুতর আহত তিন ৷ শনিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এমনই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী গুজরাতের বনাসকাঁথা জেলার আমিরগড় তালুকের ইকবালগড় গ্রামে ৷ জানা গিয়েছে, গাড়িটি রাজস্থান থেকে পালানপুর হাসপাতালের দিকে যাওয়ার সময় আবু-পালানপুর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ গাড়িটিতে 9 জন যাত্রী ছিলেন ৷
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী খবর, ভুল দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে এসে গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক ৷ তাতেই ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি ৷ সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে গাড়ির মধ্যে থাকা 6 জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান ৷ বাকি তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানান । ঘটনার কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয় ৷
এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমিরগড় থানার পুলিশ অফিসার বি.ডি. গোহিল একটি দল নিয়ে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ শুরু করেন । দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটি থেকে মৃতদেহগুলো বের করে ময়নাতদন্তের জন্য একটি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয় । আহতদের পুলিশের সহায়তায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
এই দুর্ঘটনার ফলে আবু-পালানপুর জাতীয় সড়কে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় । কিছুক্ষণ পরে পুলিশ যান চলাচল স্বাভাবিক করতে সক্ষম হয় । এই বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা জানান, ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হচ্ছে ৷ তার বিরুদ্ধে জাতীয় সড়কের ভুল দিকে গাড়ি চালানোর অভিযোগ রয়েছে । স্থানীয়রাও নিশ্চিত করেছেন যে ট্রাকটি ভুল লেনে প্রবেশ করেছিল, যার ফলে এই মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
ইটিভি ভারতের সাথে কথা বলতে গিয়ে পিআই বি.ডি. গোহিল বলেন, "দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর ছিল । ট্রাকের ধাক্কায় গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে । গাড়িটিতে নয়জন যাত্রী ছিলেন, যাদের মধ্যে ছয়জন ঘটনাস্থলেই মারা যান । আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে একজনের মৃত্যু হয় । আমরা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছি । দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি ফেলে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছে । তার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷"
বনাসকাঁথা জেলায় একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ বাড়িয়েছে । আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনায় সাতজনের প্রাণহানির পর পুলিশ তদন্ত জোরদার করেছে । পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ হলে এবং ট্রাক চালককে খুঁজে বের করা গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷