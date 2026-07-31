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টানা বৃষ্টিতে হুড়মুড়িয়ে ভাঙল চারতলা ভবন, মৃত 7 ; আটকে অনেকে

জানা গিয়েছে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিংটিকে আগেই বিপজ্জনক ঘোষণা করেছিল ৷ তারপরেও সেখানে থেকে গিয়েছিল একটি পরিবার ৷ কাজ করছিলেন শ্রমিকরা ৷ মুহূর্তে নামল বিপদ ৷

MAHARSHTRA BUILDING COLLAPSE
ভবন ধসের স্থানে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন এনডিআরএফ (NDRF)-এর কর্মীরা (IANS ও পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 9:42 AM IST

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মুম্বই, 31 জুলাই: ভারী বৃষ্টির মধ্যে ধসে পড়ল চারতলা ভবনের একাংশ ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 5 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও বেশ কয়েকজন আটকে পড়েছেন বলে খবর ৷ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে 11টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডির বালাজি নগর এলাকার কোহিনূর ভবনে ৷

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনার পরপরই ভিওয়ান্ডির দমকল বাহিনী, স্থানীয় পুলিশ এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করেছেন । তাঁরা আরও জানান, একটি ডগ স্কোয়াড, দমকলের চারটি ইঞ্জিন, দুটি অ্যাম্বুলেন্স এবং ভারী যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয় । শুরুতে একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলেও, আজ সকালে উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আরও ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করায় সকাল 9টা নাগাদ মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাতজনে দাঁড়ায় ।

MAHARSHTRA BUILDING COLLAPSE
ভবনটির একাংশ ধসে পড়ার পরবর্তী অবস্থা (পিটিআই)

শুক্রবার ভোরের দিকে সংবাদসংস্থা পিটিআইকে ভিওয়ান্ডি-নিজামপুর মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশনের দমকল আধিকারিক বিজয় যাদব জানান, ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি মৃতদেহ বের করা হয়েছে এবং এক আহত কিশোরকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । সাত থেকে আটজন এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন ৷ তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চলছে । পরে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে ৷

ভিওয়ান্ডির মেয়র নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করাই প্রশাসনের কাছে এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । ঘটনাস্থলে পৌরসভার সব সংস্থাকে মোতায়েন করা হয়েছে এবং এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা এড়াতে বাসিন্দাদের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন খালি করার আহ্বান জানিয়েছেন ।

তিনি আরও বলেন, "ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও কিছু মানুষ সেখানে বসবাস চালিয়ে যাচ্ছেন । পুলিশি সহায়তায় এখন সেসব বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হবে । এছাড়া, ভবন ধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য নিকটবর্তী স্কুলগুলোতে অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"

MAHARSHTRA BUILDING COLLAPSE
ভবনটির একাংশ ধসে পড়ার পরবর্তী অবস্থা (IANS)

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভবনটিতে মোট 48টি ঘর ছিল ৷ প্রতি তলায় ঘরের সংখ্যা 12টি । মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশন ভবনটিকে আগেই 'ক্যাটাগরি সি' (Category C) বা বিপজ্জনক ও জরাজীর্ণ কাঠামোর তালিকাভুক্ত করেছিল এবং এটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । পৌর কর্তৃপক্ষের দেওয়া সেই নোটিশ পেয়ে অধিকাংশ বাসিন্দা ভবনটি ছেড়ে চলে গেলেও, মেরামতের কাজ চলাকালীন একটি পরিবার ভেতরেই থেকে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । ভবনের একাংশ যখন হঠাৎ ধসে পড়ে, তখন সেখানে কর্মরত শ্রমিকরাও উপস্থিত ছিলেন । আধিকারিকরা আরও জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও 2-3 জন আটকে পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।

এ বছর মুম্বই থেকে শুরু করে গোটা মহারাষ্ট্রেই বৃষ্টির জেরে একের এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে ৷ মৃতের সংখ্য়াও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ৷ দেশের বাণিজ্য রাজধানী মুম্বইয়ের পরিস্থিতি বেশ খারাপ ৷ বর্ষার শুরু থেকেই একাধিকবার প্লাবিত হয়েছে টিনসেল টাউন ৷ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে ৷ ঝড়বৃষ্টির দাপটে গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তাও বন্ধ থেকেছে দীর্ঘক্ষণ ৷ এবার বৃষ্টির জেরে ভিওয়ান্ডির বালাজি নগরে ভেঙে পড়ল চারতলা ভবন ৷

TAGGED:

মহারাষ্ট্রে বাড়ি ধসে মৃত্যু
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BUILDING COLLAPSE IN MAHARASHTRA

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