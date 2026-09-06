ব্র্যান্ডের আড়ালে বিষমদ ? মৃত অন্তত 12, চিকিৎসাধীন অনেকে
মধ্যপ্রদেশের সাগরের গ্রামে গ্রামে বিক্রি হচ্ছিল ব্র্যান্ডের অবৈধ মদ, যা টের পেয়ে আবগারি দফতরে অভিযোগও করা হয়েছিল ৷ তারইমাঝে মৃত্যু হল 12 জনের ৷
Published : September 6, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 2:44 PM IST
সাগর, 6 সেপ্টেম্বর: মৃতরা সকলে মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। শনিবার রাতে মদ পানের পরেই একের পর এক ব্যক্তি আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় 12 জনের। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 20 জনেরও বেশি ৷ মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার বান্দা গ্রামের এই ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন ৷ তবে কি ব্র্যান্ডের মদ অবৈধ ছিল ?
অভিযোগ, বড় ব্র্যান্ডের আড়ালেই মদে ভেজাল মিশছিল, দীর্ঘদিন ধরে ৷ এই নিয়ে নাকি আবগারি দফতরে অভিযোগও জমা পড়েছিল ৷ কে বা কারা এই কাজ করছে, তা তদন্তসাপেক্ষ। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সাগরের জেলাশাসক। এদিকে, খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।
বান্দার মহকুমা কর্মকর্তা (এসডিওপি) প্রদীপ বাল্মীকি ইটিভি ভারতকে বলেন, "বিষাক্ত মদ পান করার কারণেই মৃত্যু হয়েছে। আজ ভোরে খবর পাওয়া যায়, শাহগড় তহসিলের বারাজ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে ৷ জানা গিয়েছে, বেশ ক'য়েকদিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অবৈধ মদ বিক্রি হচ্ছিল এবং আবগারি বিভাগে সময়ে সময়ে অভিযোগও করা হয়েছিল। আমরা এইমাত্র ঘটনাস্থলে রয়েছি ৷ মৃতদের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর পোস্টমর্টেমের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে ৷"
গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই মদ্যপান করেছিলেন। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং মৃতদের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা। কোন উৎস থেকে এই ভেজাল মদ সরবরাহ করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে তল্লাশি চলছে। এই ঘটনায় এলাকায় বেআইনি মদ কারবারের রমরমা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মদের গুণমান এবং কীভাবে তা তাদের কাছে পৌঁছেছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
ঘটনায় পুলিশ সুপার (এসপি)-সহ আরও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। সূত্রের খবর, শনিবার রাতের দিকে সাগর জেলার অনেকেই ভর্তি হন স্থানীয় হাসপাতালে। সকলেরই একই ধরনের উপসর্গ ছিল যেমন বমি, পেটে ব্যথা, গা গুলানো। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, অসুস্থ হওয়া সকলেই শনিবার রাতে মদ্যপান করেছিলেন। বিষমদ খাওয়ার ফলেই এমন অবস্থা হয় তাঁদের।
এই বিষয়ে পুলিশ সুপার (এসপি) অনুরাগ সুজানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। অবৈধ মদ বিক্রি নিয়ে বান্দা এবং তার আশেপাশের এলাকাগুলিতে প্রায়শই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ ক'য়েক মাস আগে বান্দার সংলগ্ন শাহপুরে একটি মদের দোকানে কর্মচারীরা দুই যুবককে পিটিয়ে খুন করে। সম্প্রতি এক ঠিকাদার ভেজাল মদ বিক্রির বিষয়ে আবগারি বিভাগে অভিযোগ জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।