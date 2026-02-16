রাজস্থানে বন্ধ কারখানায় ভয়াবহ আগুন, মৃত কমপক্ষে সাত
Published : February 16, 2026 at 12:40 PM IST
আলওয়ার (রাজস্থান), 16 ফেব্রুয়ারি: কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ আর তার জেরে অগ্নিকাণ্ড ৷ সেই আগুনে ঝলসে গেলেন সাত জন ৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলওয়ার জেলার খুসখেদা শিল্প তালুকে ৷ প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, কারখানায় থাকা সাতজনের পুড়ে মৃত্যু হয়েছে । ঘটনায় শিল্প তালুকে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ।
দমকলের ইনচার্জ রাজু খান জানিয়েছেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছ'টিরও বেশি দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছিল । কারখানায় প্রচুর পরিমাণে কার্ডবোর্ড মজুত ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ আর তার জেরেই দ্রুত আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেই আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা কার্যত কঠিন হয়ে যায় দমকলকর্মীদের । নিরাপত্তার স্বার্থে, আশপাশের অন্যান্য কারখানাগুলিকেও বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে দমকল সূত্রে খবর । এরপর কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
কিন্তু ততক্ষণে কারখানার ভিতরে থাকা সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে ভিতরে কেউ আটকে ছিল বলে দমকলের কাছে কোনও তথ্যই ছিল না ৷ পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে দমকলকর্মীরা কারখানার ভিতরে যখন প্রবেশ করে দগ্ধ অবস্থায় সাতটি দেহ উদ্ধার করেন ৷ ঘটনায় হতবাক হয়ে গিয়েছেন দমকলকর্মীরাও । খবর পেয়ে ভিওয়াদি পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনের অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।
খবর অনুযায়ী, শিল্প তালুকের প্লট নং জি-1, 118-এ অবস্থিত এই কারখানাটি বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ ছিল । সোমবার সকাল 10টা নাগাদ হঠাৎ করেই কারখানার ভেতর থেকে ঘন, কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগুন পুরো বিল্ডিংটিকে গ্রাস করে ফেলে । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, আগুন লাগার সময় তিন থেকে চারটি বিস্ফোরণ হয় ৷ সেই বিস্ফোরণগুলির মাত্রা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আশপাশের এলাকা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে ।
প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান, কারখানার ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই আগুন লাগতে পারে ৷ তবে, বন্ধ কারখানার ভিতরে কী চলছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ ভিওয়াদি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে, আগুন শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের কারণে লেগেছিল । প্রশাসন এখন অন্যান্য শিল্প ইউনিটগুলিকে অবিলম্বে তাদের নিরাপত্তা মান পর্যালোচনা করার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করেছে ।