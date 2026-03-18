গাড়ির চার্জিং পয়েন্টের আগুন থেকে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত আট

গাড়ির চার্জিং পয়েন্টের আগুন থেকে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত আট
ঘটনার সময় বাড়িটিতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ মাঝরাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গোটা বাড়িতে আগুন ধরে যায় ৷
Published : March 18, 2026 at 11:07 AM IST
ইন্দোর, 18 মার্চ: চার্জিং পয়েন্টে বিস্ফোরণ থেকে আগুন ৷ মৃত্যু হল আটজনের ৷ আহত তিন ৷ বুধবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে ৷ ভোর সাড়ে 3টের দিকে ব্রজেশ্বরী অ্যানেক্স কলোনি একটি তিনতলা বাড়ির বাইরে থাকা চার্জিং পয়েন্টে বিস্ফোরণের পর বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন লেগে যায় ৷ সেই ঘটনাতেই জীবন্ত দগ্ধ হন আটজন ৷
আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বাড়ির ভিতরে থাকা এলপিজি সিলিন্ডারগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটে । তার জেরে আগুনের তীব্রতা এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে যায় যে, পুরো বাড়িটি এবং নিচতলায় পার্ক করা গাড়ি ও মোটরসাইকেল-সহ সবকিছুই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ৷ প্রতিবেশীদের মতে, প্রথমে একটি বিকট বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায় ৷ তার পরপরই ভেতর থেকে আর্তচিৎকার ও সাহায্যের আকুতি ভেসে আসতে থাকে ।
প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে যে, গাড়ি চার্জ করার সময় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণেই সম্ভবত এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা । বিষয়টি নিয়ে ইন্দোরের কালেক্টর শিবম ভার্মা বলেন, "বর্তমানে উদ্ধার অভিযান চলছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে । ভবনের দু'টি তলা তল্লাশি করে নিরাপদ ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমাদের দল বর্তমানে বাকি তলাটি পরিদর্শনে ব্যস্ত রয়েছে ।"
#WATCH इंदौर, मध्य प्रदेश: DM शिवम वर्मा ने कहा, " रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है...दो मंज़िलें खाली हो गई हैं लेकिन हमारी टीम एक और मंज़िल की जांच कर रही है..." https://t.co/45z20SrCWR pic.twitter.com/kD3BH2BRKK— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
গাড়ি চার্জ করার সময় শর্ট সার্কিট
ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কমিশনার সন্তোষ সিং জানান, ভোর 4টের দিকে তাঁরা এই ঘটনার খবর পান । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ব্রজেশ্বরী অ্যানেক্স এলাকার বাসিন্দা পুগালিয়া পরিবার তাদের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ৷ রাত 3টের দিকে ঘটনার সময় বাড়ির ভেতরে আনুমানিক 8 থেকে 10 জন উপস্থিত ছিলেন ৷ মনে করা হচ্ছে যে, ঠিক সেই সময়েই নিচতলায় রাখা একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ করার সময় শর্ট সার্কিট ঘটে ৷ যার ফলে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায় । পরবর্তীতে সেই আগুন ভবনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাড়ির ভেতরে রাখা এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটে ৷ তার ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বাড়ির বাসিন্দারা সেখান থেকে পালানোর কোনও সুযোগই পাননি ।
পুলিশ কমিশনার সংবাদমাধ্যমকে জানান, বাড়িটির দরজাগুলোতে ইলেকট্রনিক তালা লাগানো ছিল, যার ফলে পুলিশ কর্মীদের পক্ষে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল । আগুনের সময় বাড়ির ভেতরে আটকে পড়া তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে । বর্তমানে এই ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ । সংবাদ সংস্থা পিটিআই (PTI)-এর তথ্য অনুযায়ী, সরকারি মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডা. অরবিন্দ ঘাঙ্গোরিয়া জানিয়েছেন যে, অগ্নিকাণ্ডে নিহত সাতজনের মরদেহ একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।