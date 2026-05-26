ETV Bharat / bharat

কুয়ো খননের সময় হঠাৎ ধস, মৃত 5

গ্রামে কুয়ো খননের কাজ চলছিল ৷ হঠাৎ মাটি আলগা হয়ে ধস নামে ৷ চাপা পড়ে মৃত্যু হয় পাঁচ জনের ৷

MP Well Collapse
মধ্য়প্রদেশে কুয়োয় ধস নেমে মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পান্না, 26 মে: একটি নির্মীয়মান কুয়ো খননের সময় কুয়ো ধসে পড়ে এবং তার ভিতরে আটকে পড়েন পাঁচ জন শ্রমিক ৷ ওই পাঁচ শ্রমিকেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলার অজয়গড় তহসিলের অন্তর্গত বিহারপুরওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷ মৃত দু'জন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাকি তিনজনের দেহ উদ্ধারের কাজ চলছে ৷

এই উদ্ধারকার্যে একটি জেসিবি মেশিন আনা হয়েছে ৷ এই মেশিনের সাহায্যে কুয়োর ভিতর থেকে ধসে পড়া মাটি ও ধ্বংসাবশেষ সরানো হচ্ছে । পান্না জেলা জনসংযোগ আধিকারিক দেবেন্দ্র সিং ওই পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, কুয়োর ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন একজন বাবা, একজন ভাই, একজন কাকা, একজন তুতো ভাই এবং আরেকজন শ্রমিক।

দশ দিন ধরে চলছিল কুয়ো খননের কাজ

পান্না জেলার অজয়গড় ব্লকের বিহারপুরওয়া গ্রামের অন্তর্গত 'নয়াপুরওয়া' নামের একটি পাড়ায়, বিনু আহিরওয়ারের জমিতে গত দশ দিন ধরে কুয়ো খননের কাজ চলছিল ৷ মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক 11টা নাগাদ, কুয়োর মাটি আলগা হয়ে হঠাৎ ধস নামে ৷ দুর্ঘটনার সময় কুয়োর ভিতরে পাঁচজন শ্রমিক কাজ করছিলেন ৷ অন্য দু'জন শ্রমিক জল পানের জন্য কুয়ো থেকে উপরে উঠে এসেছিলেন ৷ কুয়োয় ধস নামার ফলে চুন্নু যাদব, রাজকুমার যাদব, আশিস যাদব এবং চুনওয়াদ পাল-সহ মোট পাঁচজন শ্রমিক ধসে পড়া মাটির নীচে চাপা পড়ে যান ৷

কুয়ো থেকে দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

উদ্ধার অভিযানের সময় রাজকুমার যাদব এবং অন্য একজন শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাকি শ্রমিকদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ কর্মী, রাজস্ব দফতরের আধিকারিক এবং গ্রামের বহু বাসিন্দা হাজির হয়েছেন ৷

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্ন সামনে এসেছে ৷ সর্বোপরি, যে এলাকার মাটি আলগা ও অস্থিতিশীল বলেই পরিচিত, সেখানে কীসের ভিত্তিতে কুয়ো খননের কাজ শুরু করা হয়েছিল ? খননের আগে আদৌ কোনও প্রযুক্তিগত সমীক্ষা বা মূল্যায়ন করা হয়েছিল ? নিরাপত্তার মানদণ্ডগুলো কি যথাযথভাবে মেনে চলা হয়েছিল ? এখন সবার নজর এই সমগ্র ঘটনার প্রশাসনিক তদন্তের দিকে এবং যাঁরা এর জন্য দায়ী, তাঁদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিষয়টির উপর ৷ এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশাসন কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেনি ৷

জেসিবি-র সাহায্যে মাটি সরাচ্ছে উদ্ধারকারী দল

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই প্রশাসনের একাধিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ স্থানীয় গ্রামবাসীরাও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন ৷ কূপের ভিতর ধসে পড়া মাটির বিশাল স্তূপের কারণে উদ্ধারকাজে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷ বর্তমানে একটি জেসিবি (JCB) মেশিনের সাহায্যে ঘটনাস্থল থেকে মাটি সরানোর কাজ চলছে ৷ ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ভিতরে আটকা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ৷ এই দুর্ঘটনার শিকার তিনজন ব্যক্তি একই পরিবারের সদস্য ৷

TAGGED:

MP WELL COLLAPSE
WELL COLLAPSE
WELL COLLAPSE DEATH IN MP
কুয়োয় ধস নেমে মৃত্যু
WELL COLLAPSE IN MADHYA PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.