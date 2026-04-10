দু'টি গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত এক শিশু-সহ 6
বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ জাতীয় সড়কে বিপরীত দিক দিয়ে আসা দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন 6 জন ৷
Published : April 10, 2026 at 8:27 PM IST
কাংকের (ছত্তিশগড়), 10 এপ্রিল: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কমপক্ষে 6 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে এক শিশু রয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কাংকের জেলায় ৷
পুলিশ জানিয়েছে, কোতোয়ালি থানার আওতায় 30 নম্বর জাতীয় সড়কে নাথিয়া নওগাঁও গ্রামে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ উল্টো দিক থেকে আসা দু'টি গাড়ির সংঘর্ষ হয় ৷ দু'টি গাড়িই বেপরোয়া গতিতে ছুটছিল ৷ এই ধাক্কাধাক্কিতে গাড়ি দু'টির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷
এসপি নিখিল রাখেচা জানিয়েছেন, এই সংঘর্ষের অভিঘাতে ঘটনাস্থলেই ছ'জনের মৃত্যু হয় ৷ মৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা, দু'জন পুরুষ এবং একটি শিশু রয়েছে ৷ এছাড়া আরও তিন জন গুরুতর আহত হন ৷ তাঁদের কাংকের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই খবর ৷
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের চারামা এলাকার উদকুদা গ্রামের একটি পরিবারের সাত সদস্য দু'টি গাড়ির একটিতে ছিলেন ৷ তাঁরা চিভারাজ গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন ৷ তাঁদের গাড়িটি উল্টোদিক থেকে আসা আরেকটি গাড়ির মুখে পড়ে এবং সংঘর্ষ হয় ৷ পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং উদ্ধার কাজ শুরু করে ৷ এসপি রাখেচা জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ আহতদের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়নি ৷
এর আগে গত 8 এপ্রিল সাতসকালে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানা এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে ৷ একটি দ্রুতগামী গাড়ির সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী অটোরিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় তিনজনের ৷ সকাল সাতটা নাগাদ মিনাখাঁ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ঠিক সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ এই ঘটনায় গুরুতর আহত আরও অন্তত 10 জন যাত্রী হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ।
গত 25 মার্চ ঈদের পরই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে ৷ চোখের সামনে পদ্মা নদীতে তলিয়ে যায় একটি যাত্রীবাহী বাস ৷ ঘটনায় 23 জনের মৃত্যু হয় ৷ একাধিক যাত্রী আহত হন । ওইদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ দৌলতদিয়ার 3 নম্বর ফেরি টার্মিনালের সামনে একটি ফেরি থেকে যাত্রীবাহী বাসটি পদ্মা নদীতে পড়ে যায় । প্রায় 40 জন যাত্রী নিয়ে বাসটি রাজবাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ রাজবাড়ি জেলা ঢাকা থেকে 128 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৷ দুর্ঘটনার সময় বাসটি ফেরির উপরেই ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ পুলিশ পরিদর্শক রাসেল মোল্লা জানান, রাত হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার কাজ ফের শুরু হয় ৷ তিনি বলেন, "আমরা এখন পর্যন্ত 23টি দেহ উদ্ধার করেছি । আরও কয়েকজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৷"