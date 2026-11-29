ভোররাতে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ, 4 শিশু-সহ মৃত 13 পুণ্যার্থী; আহত 1
Jharkhand Road Accident: মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন সবাই ৷ কিন্তু তার আগেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 13 জনের ৷
Published : November 29, 2026 at 8:27 AM IST
রামগড়, 29 নভেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কমপক্ষে 13 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে 4 শিশু ও 4 জন মহিলা ৷ এই দুর্ঘটনায় একজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোররাতে ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলার রাঁচি-পটনা জাতীয় সড়কের পাইনকি গ্রামে কুজু এলাকার মধ্যে ৷ দ্রুতগতিতে আসা একটি এসইউভি আরেকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে ৷ নিহতরা সবাই বিহারের নালন্দা জেলার বাসিন্দা ৷
রামগড়ের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার অলোক রঞ্জন বলেন, "সব মিলিয়ে 13 জন ওই স্করপিও গাড়িটিতে করে যাচ্ছিলেন ৷ স্করপিওটির সঙ্গে আরেকটি গাড়ির সংঘর্ষ হয় ৷ সবাই বিহারের নালন্দা জেলার বাসিন্দা ছিলেন ৷" এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণতহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 50 হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন ৷
Distressed to learn about the tragic mishap in the Ramgarh district of Jharkhand. My condolences to the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026
আহত একজনকে রামগড়ের সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ হাসপাতালের সিভিল সার্জেন অনিল কুমার বলেন, "রাত দুটো নাগাদ একটি স্করপিও গাড়ি বিহারের নালন্দা জেলা থাকে আসছিল ৷ পথে রামগড় জেলার কুজু আউটপোস্ট এলাকায় পাইনকিতে রাঁচি-পটনা জাতীয় সড়কে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ 13 জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ একজন পুরুষ গুরুতর আহত হয়েছেন এবং এখন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মৃতরা বিহারের নালন্দা জেলার বেল থানা এলাকার জনঘরাও-এর বাসিন্দা ৷ সবাই রাজরাপ্পা মন্দিরে মা ছিন্নমস্তিকার দর্শনে যাচ্ছিলেন ৷"
রাজরাপ্পা মন্দিরটি ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলায় অবস্থিত এবং বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ৷ মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
VIDEO | At least 13 people, including 3 women, killed in road accident in Jharkhand's Ramgarh earlier today. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3czp0Y7A56— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
রামগড় জেলায় পথ দুর্ঘটনার ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরেই মর্মান্তিক সব ঘটনায় চিহ্নিত হয়ে আছে ৷ বিশেষত, 2026 সালের 26 জুন রাজরাপ্পা থানা এলাকার লারি-বারলংয়ের কাছে একটি ট্রাক ও যাত্রীবাহী গাড়ির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে 8 জন প্রাণ হারান ৷ দুর্ঘটনায় নিহতরা একটি ‘তাশা’ দলের সদস্য ছিলেন ৷ বারবার ঘটে চলা এই ধরনের দুর্ঘটনা জেলায় সড়ক নিরাপত্তার অবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে ৷