বৃন্দাবনের কাছে যমুনায় ভয়াবহ নৌকাডুবি, মৃত অন্তত 9

বৃন্দাবনের কাছে যমুনায় ভয়াবহ নৌকাডুবি, মৃত অন্তত 9
যমুনায় নৌকা ডুবে অন্তত 9 জনের মৃত্যু ৷ নৌকাটিতে 25-27 জন যাত্রী ছিল বলে খবর ৷
Published : April 10, 2026 at 5:50 PM IST
মথুরা, 10 এপ্রিল: নৌকা ডুবে অনন্ত 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনের যমুনার কেশি ঘাটের কাছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত 22 জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷
এসপি (গ্রামীণ) সুরেশ চন্দ্র রাওয়াত বলেন, "যমুনা নদীর কেশি ঘাটের কাছে একটি নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে ৷ এখনও পর্যন্ত 22 জনকে নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ এই ঘটনায় কত জনের মৃত্যু হয়েছে বা কতজন নিরাপদে রয়েছেন, সেই হিসেবনিকেশ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ একটি পন্টুন ব্রিজ আছে ৷ ওই পন্টুন ব্রিজটিতে মেরামতির কাজ চলছিল ৷ তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে ৷"
जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 10, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रभु श्री राम…
জেলাশাসক চন্দ্র প্রকাশ সিং নিশ্চিত করেছেন, নৌকায় থাকা তীর্থযাত্রীরা সবাই পঞ্জাবের বাসিন্দা ৷ ওই নৌকায় 24 জনেরও বেশি পর্যটক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ মথুরার ডিআইজি শৈলেশ কুমার পাণ্ডে বলেন, "ঘটনাটি ঘটে 3.15 মিনিট নাগাদ ৷ যমুনা নদীতে যেখানে পন্টুন ব্রিজ আছে ৷ জানা গিয়েছে, 25-27 জন যাত্রী ছিলেন ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, পনটুন ব্রিজের সঙ্গে নৌকার ধাক্কা লেগে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷"
Deeply pained by the mishap due to the capsizing of a boat in Mathura, Uttar Pradesh. My condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured. The local administration is assisting those affected: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) April 10, 2026
পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, দমকলবাহিনী, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ স্থানীয়রা এবং নৌকার মাঝিরাও উদ্ধার অভিযানে নেমেছেন ৷ এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর দলও রওনা দিয়েছে ৷ নদীতে উদ্ধারকাজ চলছে ৷
#WATCH | Mathura | SP Rural Suresh Chandra Rawat says, " a boat has sunk at the yamuna river's stretch near keshi ghat... thus far, twenty-two individuals have been rescued from the water. those rescued were immediately transported to the hospital via ambulances and eight prv… pic.twitter.com/CQix0bKlhh— ANI (@ANI) April 10, 2026