পাহাড়ি পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস, মৃত 13

পাহাড়ি পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস, মৃত 13
ভারত-নেপাল সীমান্তে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ৷ বরযাত্রীরা বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে গ্রামে ফিরছিলেন ৷ কিন্তু আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল শোকে ৷
Published : February 6, 2026 at 5:26 PM IST
পিথোরগড় (উত্তরাখণ্ড), 6 ফেব্রুয়ারি: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে 13 জন যাত্রী ৷ আহত হয়েছেন আরও 34 জন ৷ বৃহস্পতিবার রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম নেপালে ৷ জায়গাটি ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের ঝুলাঘাট এলাকায় ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷
জানা গিয়েছে, বরযাত্রীরা বিয়ে সেরে ওই বাসে ফিরছিল ৷ নববিবাহিত বর ও বউ অন্য একটি গাড়িতে ছিলেন ৷ তাই তাঁরা বেঁচে গিয়েছেন ৷ বাসটি কাঠমান্ডু থেকে 500 কিমি পশ্চিমে বাদগাঁও গ্রামের কাছে 650 ফুট গভীর একটি খাদে পড়ে যায় ৷ বৈতাডি পুলিশ সূত্রে খবর, সঙ্গে সঙ্গে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
সূত্রের খবর, বৈতাডির পুরচুনি পুরসভা 7-এর অন্তর্গত ভাবনে গ্রাম থেকে সুনকুরার বাজহাংয়ের দিকে যাচ্ছিল ৷ পুরচুনির বাদগাঁও মোড়ের কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 650 ফুট গভীর একটি খাদে পড়ে যায় ৷ স্থানীয়রাই প্রথম উদ্ধার কাজে হাত লাগায় ৷ আহতদের কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
পুলিশ আধিকারিক বাদু জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলেই ছ'জন বরযাত্রীর মৃত্যু হয় ৷ দাদেলধুরা হাসপাতালে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয় ৷ দু'জন কোটিলা হাসপাতালে প্রাণ হারান ৷ বাসচালকের জখম ততটা গুরুতর নয় ৷ বাসচালক বীরেন্দ্র বুধা কাঞ্চনপুরের ভীমদত্তা পুরসভা-7-এর বাসিন্দা ৷ তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে ৷
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনাটির কারণ ওই বাসে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া ৷ তাই বাসটি পাহাড়ি পথে চড়াই বেয়ে উঠতে পারছিল না ৷ আহতরা দাদেলধুরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ গুরুতর জখমদের ধানগড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
গত 13 ডিসেম্বর কালিম্পং ও সিকিম সীমানায় একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় 3 জনের ৷ আহত হন আরও 7 জন । জানা গিয়েছে, সিকিম থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে রিয়াংয়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় টাটাসুমো গাড়িটি । চালক-সহ মোট 10 জন ছিলেন ওই গাড়িতে ৷ প্রায় এক হাজার মিটার নীচে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি ৷ তড়িঘড়ি ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় থানায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রিয়াং থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগমের কর্মীরা ৷ তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় । কাজে লাগানো হয় জেসিবি ।