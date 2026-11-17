নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 100 ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস, মৃত অন্তত 8; আহত 26
Uttarakhand Rishikesh Bus Accident: মঙ্গলবার ভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ উদ্ধার অভিযান চলছে ৷
Published : November 17, 2026 at 9:40 AM IST
ঋষিকেশ, 17 নভেম্বর: গভীর খাদে পড়ল বাস । অন্ততপক্ষে 8 জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে । আহতের সংখ্যা কমপক্ষে 26 ৷ মঙ্গলবার ভোর 5.30 মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে ৷ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি শোকার্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ৷
এই ঘটনায় শোক জ্ঞাপন করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীও ৷ তিনি লিখেছেন, "রুদ্রপ্রয়াগ জেলার উখিমঠ গুলারে ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক এবং তেহরি জেলার ডোগি পাত্তি এলাকায় বাঁশকাটালে পথ দুর্ঘটনায় কয়েকজন যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷"
Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026
জানা গিয়েছে, 30 জন যাত্রী নিয়ে বাসটি হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথের দিকে যাচ্ছিল ৷ কিন্তু তেহরি জেলার গুলার নামক জায়গার কাছে মুনি কি রেতি থানা এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 100 ফুট নীচের গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ এসডিআরএফ-এর একটি দল ইতিমধ্যে খাদে নেমে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে ৷ পুলিশ ও দমকল বিভাগের কর্মীরাও উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছে ৷ আহতদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি থেকে বের করে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখানে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে ৷
এসডিআরএফের স্থানীয় ইনচার্জ কবিন্দ্র সজবাণ বলেন, "বাসে প্রায় 30 জন যাত্রী ছিলেন ৷ এখনও পর্যন্ত 8 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এসডিআরএফ-এর দল নিরন্তর উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ৷" মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के गूलर, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र तथा टिहरी जनपद की दोगी पट्टी के बांसकाटल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। इन दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा प्रभावितों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
এক আহত যাত্রী পঙ্কজ সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেন, "বাসচালক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাস চালাচ্ছিলেন ৷ আমি তাঁকে গতি কমাতে বলছিলাম ৷ এর মধ্যে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ৷ তারপর কী হয়েছে, কিছুই জানি না ৷ অন্যান্য যাত্রীরাও তাঁকে দু-তিনবার গতি কমিয়ে ধীরে গাড়ি চালাতে বলেছিলেন ৷ কিন্তু বাসচালক সেই দ্রুত গতিতে বাস চালিয়ে যাচ্ছিল ৷"
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মুনি কে রেতি থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ পাশাপাশি গুলার, শিবপুরী এবং ব্যাসি পুলিশ ফাঁড়ি থেকেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ৷ এছাড়া এসডিআরএফ, দমকল পরিষেবা এবং অ্যাম্বুল্যাসের একটি দলও তড়িঘড়ি ওই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ নরেন্দ্র নগর সার্কলের পুলিশ আধিকারিক এবং মুনি কি রেতি থানার স্টেশন হাউজ অফিসার ঘটনাস্থলেই রয়েছেন ৷ তাঁরা উদ্ধারকার্যের তদারকি করছেন ৷
এর আগে গত 15 নভেম্বর ভোরে পঞ্জাবের তারন তারনে তীর্থযাত্রীবাহী দু'টি বাসের সংঘর্ষে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন আরও 18 জন ৷ উল্টোদিক থেকে আসা এক বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা ৷