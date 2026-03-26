লরির সঙ্গে সংঘর্ষে বাসে আগুন লেগে মৃত অন্তত 10, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
ধাক্কা এতটাই জোরালো ছিল যে বাস ও লরি উভয়ই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
Published : March 26, 2026 at 8:13 AM IST
মার্কাপুরম (অন্ধ্রপ্রদেশ), 26 মার্চ: লরির সঙ্গে বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ গেল 10 জনের ৷ বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের মার্কাপুরম জেলায় ৷ ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷
রায়াবরমের কাছে অবস্থিত পাথর খাদ বা 'প্ল্যাঙ্ক কোয়ারি' এলাকায় সংঘর্ষের পরই উভয় গাড়িতেই আগুন ধরে যায় । এর জেরে বাসে থাকা 10 জন যাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান । আরও কয়েকজন যাত্রী আহত হন । এই দুর্ঘটনায় বাস এবং লরিটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । বৃহস্পতিবার ভোর 6টা থেকে সাড়ে 6টার মধ্যে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ।
খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন । আহত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য মার্কাপুরমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে । মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ।
হায়দরাবাদ থেকে পামুরুর দিকে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । জানা গিয়েছে, বাসটি যখন একটি মোড় ঘুরছিল, ঠিক তখনই বিপরীত দিক থেকে আসা টিপার লরিটি সজোরে ধাক্কা দেয় । লরিটির অত্যধিক গতিই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে প্রাথমিক অনুমান । দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে 20 জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন । মনে করা হচ্ছে, বাসের পিছনের অংশে বসে থাকা যাত্রীরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে । বাসের সামনের অংশে থাকা প্রায় 10 জন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন । নিহত যাত্রীরা কানিগিরি এলাকার বাসিন্দা হতে পারেন বলে ধারণা । মার্কাপুরমের বিধায়ক কান্ডুলা নারায়ণ রেড্ডি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ।
দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, হরিকৃষ্ণা ট্র্যাভেলসের বাসটি তেলেঙ্গানার নির্মল থেকে নেল্লোরের দিকে যাচ্ছিল । দুর্ঘটনায় আহত আরও 20 জনকে অবিলম্বে বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং তাদের চিকিৎসা চলছে । মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে এমন তথ্যে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তিনি দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।