মধ্যপ্রদেশে ট্রাক্টরের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত 5; আশঙ্কাজনক সাত

মধ্যপ্রদেশে ট্রাক্টরের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত 5; আশঙ্কাজনক সাত
ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয় ৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত সাতজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক ৷
Published : April 27, 2026 at 10:58 AM IST
নর্মদাপুরম (মধ্যপ্রদেশ), 27 এপ্রিল: পিপারিয়া নর্মদাপুরম রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন সাতজন । জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে একটি টাভেরা গাড়ি ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষের জেরেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের ৷ সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি ।
জানা গিয়েছে, আহত সাতজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক ৷ নর্মদাপুরম পুলিশ প্রাথমিক তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, টাভেরা গাড়ির আরোহীরা বুদনিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন ৷ পথে আনচলখেড়ার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে । পুলিশের দাবি, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয় । নিহত ও আহত সকলেই মহেন্দ্রওয়াড়ি এবং মাখননগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । পুলিশ ও গ্রামবাসীরা প্রায় সাতজন আহতকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ তাঁদের মধ্যেও বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর ।
নর্মদাপুরমের এসপি সাই কৃষ্ণ এস থোটার মতে, "ঘটনাটি রবিবার প্রায় রাত একটা নাগাদ ঘটে ৷" তিনি জানান, গাড়িটির আরোহীরা মহেন্দ্রওয়াড়ির বাসিন্দা ৷ বুদনির একটি গ্রাম থেকে এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন তাঁরা । রাস্তায় আনচলখেড়ার একটি ক্রসিংয়ের কাছে শস্যবোঝাই একটি ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে গাড়িটির ধাক্কা লাগে । ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় মৃতরা হলেন, হরি সিং (57), বাসিন্দা মহেন্দ্রওয়াড়ি, বিনীত যাদব (22), বাসিন্দা মহেন্দ্রওয়াড়ি, সাহিল যাদব (19), বাসিন্দা মহেন্দ্রওয়াড়ি, শুভম মোরাপ্পা (18), বাসিন্দা মহেন্দ্রওয়াড়ি এবং সন্তোষ প্রজাপতি মাখননগরের বাসিন্দা বলে খবর ৷
পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, দুর্ঘটনা স্থল থেকে কয়েক ফুট দূরে একটি মাঠে ট্রাক্টর ট্রলিটির পিছনের টায়ারগুলি পাওয়া যায় । টাভেরা গাড়িটির ছিন্ন, টুকরো অংশ রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মাখননগর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ তবে গাড়িটি এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল যে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করতে পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয় । পরে স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ৷ আহতদেরও দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় ৷ পুলিশ দেহগুলি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ সোমবার সকালে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷