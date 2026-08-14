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সুড়ঙ্গে ধস নেমে মৃত 9 শ্রমিক; আহত অন্তত 14

ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় । এখনও পর্যন্ত 23 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাকি শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ চলছে ।

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় বিষ্ণুগড়-পিপলকোটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি নির্মাণাধীন টানেলে ভূমিধসের পর উদ্ধারকাজের বিভিন্ন মুহূর্ত (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 7:48 AM IST

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দেরাদুন, 14 অগস্ট: নির্মাণ চলাকালীন সুড়ঙ্গে ধস নেমে মৃত্যু হল 9 শ্রমিকের ৷ ঘটনায় আহত 14 জন ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার পিপলকোটি এলাকার একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণাধীন সুড়ঙ্গে ৷

এই ঘটনায় চামোলির জেলাশাসক গৌরব কুমার জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ থেকে মোট 23 জনকে বের করে আনা হয়েছিল; তাঁদের মধ্যে নয়জনকে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং আহত 14 জন নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিপর্যয়ের পর থেকে জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ, দেখুন ভিডিয়ো (সংগৃহীত)

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকাজ এখনও চলছে, তাই সুড়ঙ্গের ভেতরে আরও মানুষ আটকা পড়ে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পিপলকোটি এলাকায় তেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (টিএইচডিসি) লিমিটেড-এর প্রকল্পস্থলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (এইচসিসি) এই নির্মাণকাজ পরিচালনা করছে ।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যসচিব আনন্দ বর্ধন আগেই জানিয়েছিলেন, পিপলকোটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে জল ঢুকে ধস নামায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকে পড়েছেন । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) এবং অন্যান্য সংস্থা ।

উদ্ধারকাজে যোগ দিতে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (এনডিআরএফ) একটি দল পিপলকোটির পথে রওনা হয় । ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর দলও মোতায়েন করা হয় । জেলাশাসক (ডিএম) গৌরব কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো কার্যক্রম তদারকি করেন বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ।

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
জল থৈ থৈ সুড়ঙ্গের ভিতরে চলছে উদ্ধারে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (পিটিআই)

পুরোদমে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ

ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় । পিপলকোটির এই ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে সেনাবাহিনী, আইটিবিপি (ITBP), এনডিআরএফ (NDRF) এবং এসডিআরএফ (SDRF)-এর দলগুলো দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । স্থানীয় পুলিশ ও সিআইএসএফ (CISF) কর্মীদের পাশাপাশি এই বাহিনীগুলো উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে ।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে এবং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন । এক আধিকারিকের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী ধামি পিপলকোটির টানেল দুর্ঘটনার বিষয়টি নিজে দেখছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন । তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, টানেলে আটকা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করাই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ।"

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
উদ্ধারকাজে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (পিটিআই)

উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি এলাকায় বর্তমানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যার ফলে ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে । সম্প্রতি চামোলির তামকনালা এলাকায় জলের প্রবল স্রোতে একটি বেইলি ব্রিজ ভেসে গিয়েছে, যার ফলে জোশিমঠ-মালারি মহাসড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে ।

'এক্স' পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী ধামি এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সব সংস্থাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন বিভাগের সচিব বিনোদ কুমার সুমন জানিয়েছেন, জরুরি অপারেশন সেন্টার থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হবে ।

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখতে উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কথা বলছেন প্রশাসনিক কর্তা (পিটিআই)

দেরাদুনে অবস্থিত রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যালয় থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণরত ধামি জানান, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, "আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল টানেলের ভেতরে আটকে পড়া প্রতিটি ব্যক্তিকে নিরাপদে বের করে আনা । এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের দলগুলো ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি পিপলকোটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে । যাদের আঘাত গুরুতর, তাদের জন্য জরুরি হেলিকপ্টার পরিষেবা (হেলি-লিফট) এবং শ্রীনগর বা ঋষিকেশের উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী ধামি আরও জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের যেসব শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসার বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ওই রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের অবহিত করেছেন ।

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
রাতের পর সকালেও পরিস্থিতি পরিদর্শনে ঘটনাস্থলে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি (পিটিআই)

এই বিষয়ে তিনি বলেন, "আমি পিপালকোটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি; তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । এছাড়া আমি ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীদেরও বিষয়টি জানিয়েছি ৷ বলেছি যে তাঁদের রাজ্যের নাগরিকরা—যারা এই ঘটনায় আহত বা জড়িত—এখানেই চিকিৎসাধীন আছেন । আমি তাঁদের এই তথ্য জানিয়েছি এবং সিএমএস (চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট)-এর সঙ্গেও কথা বলেছি । স্থানীয় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে ৷"

ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে টিএইচডিসি (THDC)-র প্রকল্প প্রধান অজয় ভার্মা উল্লেখ করেন যে, কিছু কারিগরি বা পরিচালনগত বাধার কারণে (যেমন- জলের মধ্যে একটি মেশিন লোডার আটকে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া) উদ্ধারকারী দলগুলোকে পথ পরিষ্কার করতে এবং আটকে পড়া বাকি ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছতে বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে ।

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
বোটের সাহায্যে সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে SDRF (পিটিআই)

অজয় ভার্মা বলেন, "আমাদের কাছে থাকা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সেখানে মোট 22 জন কর্মী কাজ করছিলেন । আমাদের দলগুলো বাকি চার-পাঁচজনকে উদ্ধারের জন্য ভেতরে গিয়েছে; কিন্তু আমরা যে মেশিন লোডারটি পাঠিয়েছিলাম তা জলের মধ্যে আটকে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তাই আমরা অন্য উপায়ে তাদের জন্য সহায়তা পাঠাচ্ছি ।"

চলমান উদ্ধারকাজ জোরদার করতে চামোলি প্রশাসন বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের মোতায়েন করেছে । এর মধ্যে রয়েছে জোশিমঠ থেকে আসা 20 সদস্যের 'গড়ওয়াল স্কাউটস'-এর একটি দল, যারা অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও ডগ স্কোয়াড (প্রশিক্ষিত কুকুর-বাহিনী) নিয়ে এসেছে । ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে এবং ভেতরে আটকে থাকা সবাইকে নিরাপদে উদ্ধারের লক্ষ্যে তারা এনডিআরএফ (NDRF), এসডিআরএফ (SDRF), সেনাবাহিনী, আইটিবিপি (ITBP) এবং স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে ।

UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
সুড়ঙ্গের ভিতরে উদ্ধার কাজের একটি মুহূর্ত (পিটিআই)

দুর্যোগপূর্ণ জেলা চামোলি

চামোলি জেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই জেলায় বেশ কয়েকটি দুর্যোগ আঘাত হেনেছে । রেনি বিপর্যয়, জোশিমঠে ভূমিধস এবং তামকনালা বিপর্যয়ের মতো ঘটনা চামোলিকে এ ধরনের দুর্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে । 2023 সালের 9 জানুয়ারি উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার জোশিমঠ থেকে ভূমিধসের খবর পাওয়া যায় । প্রথমে বাড়িঘরে ফাটল দেখা দেয় এবং পরবর্তীতে খোদ মাটিতেই ফাটল তৈরি হতে শুরু করে । ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাটি ক্রমশ বড় হতে থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।

জোশিমঠে ভূমিধসের কারণে দুটি বড় হোটেল ভেঙে ফেলতে হয়েছিল । বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল । এছাড়া, এর আগে 'রেনি' (Reni) এলাকায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছিল, যাতে প্রায় 200 মানুষের প্রাণহানি হয় ।

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