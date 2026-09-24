দোতলা বাসে ভয়াবহ আগুন, জীবন্ত দগ্ধ মহিলা-সহ 9 যাত্রী

দোতলা বাসে ভয়াবহ আগুন, জীবন্ত দগ্ধ মহিলা-সহ 9 যাত্রী
Noida Bus Fire Death: এই ঘটনাটি বিশেষ করে দূরপাল্লার রুটে চলাচলকারী বাসগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলেছে ।
Published : September 24, 2026 at 8:55 AM IST
গ্রেটার নয়ডা, 24 সেপ্টেম্বর: দোতলা বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হল মহিলা-সহ 9 যাত্রীর ৷ গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ৷
জানা গিয়েছে, বাসটি যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে নয়ডা থেকে মহোবার দিকে যাচ্ছিল ৷ জেওয়ার থানার আওতাধীন এলাকায় পৌঁছনোর পর এতে আগুন ধরে যায় । এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ আগুনের হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই বাসের জানালার কাঁচ ভেঙে বাইরে ঝাঁপ দেন ।
হঠাৎ আগুন লাগার সময় বাসটিতে 30 জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভয়াবহ ওই অগ্নিকাণ্ডে নয়জন যাত্রী (এক মহিলা-সহ) ভেতরে আটকে পড়েন এবং জীবন্ত দগ্ধ হন ।
#WATCH | Greater Noida, UP | A passenger bus caught fire on the Yamuna Expressway. More details awaited. pic.twitter.com/6diWQ3dUcP— ANI (@ANI) September 23, 2026
খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং জেওয়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ শুরু করে । বাস থেকে যাত্রীদের বের করে আনা হয় এবং ভিতরে আটকে পড়াদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় । যাত্রীদের বের হওয়ার সুবিধার্থে বাসের জানালা ভেঙে বেশ কয়েকজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । আগুন লাগার কারণ ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ঘটনাস্থলে তদন্ত চালাচ্ছে ।
প্রধান দমকল আধিকারিক জানান, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে । মৃতের সংখ্যা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি এবং এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে ।
গ্রেটার নয়ডায় এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন । এছাড়া দুর্ঘটনায় আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ।
প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, বাসটিতে প্রচুর পরিমাণে মালপত্র ছিল, যার মধ্যে ছাদের ওপরেও বোঝাই করা মালপত্র ছিল । অগ্নিকাণ্ডের পর বিপুল পরিমাণ মালপত্র থাকার বিষয়টিও সবার নজরে এসেছে । অতীতেও এ ধরনের বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং এই ধরনের যানবাহনে পর্যাপ্ত জরুরি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে । আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি । পুলিশ ও দমকল বাহিনীর দল বর্তমানে ঘটনাস্থলে রয়েছে ।