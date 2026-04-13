মারুতি ভ্যান-ডাম্পার সংঘর্ষ, জাতীয় সড়কে মৃত্যুমিছিল

মারুতি ভ্যান-ডাম্পার সংঘর্ষ, জাতীয় সড়কে মৃত্যুমিছিল
জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ যার জেরে এক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ গেল 11 জনের ৷ হাসপতালে ভর্তি আরও 2 জন ৷
Published : April 13, 2026 at 3:30 PM IST
থানে, 13 এপ্রিল: ইকো গাড়ির সঙ্গে সিমেন্ট মিক্সার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ৷ থানে জেলার কল্যাণের কাছে রাইতা ব্রিজের কাছে সোমবার সকালে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনাস্থলের মৃত্যু হয় 11 জনের ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় আরও দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে কল্যাণ-অহিল্যানগর জাতীয় সড়কে দু'টি গাড়ির মধ্যে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইকো গাড়ি অর্থাৎ মারুতি ভ্যানটির সঙ্গে ঢালাই গাড়ি অর্থাৎ সিমেন্ট মিক্সার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ কল্যাণ থেকে মুরবাদের দিকে যাওয়া ইকো গাড়িটির মধ্যে নয়জন যাত্রী ছিলেন ৷ ওই চারচাকাটি সিমেন্ট মিক্সার ট্রাককে ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ ইকো গাড়িটির শুধু টুকরোগুলোই দেখা যাচ্ছিল ৷
গাড়ির নীচে চাপা পড়ে যায় সকলে ৷ স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ কোনওরকমে তাঁদেরকে ভেঙে যাওয়া গাড়ির যন্ত্রাংশ থেকে টেনে বার করে ৷ ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে অনেকের ৷ আহত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।