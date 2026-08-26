নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভজন-কীর্তনের আসরে ঢুকে পিষে দিল গাড়ি, 5 ভক্তের মৃত্যু

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভজন-কীর্তনের আসরে ঢুকে পিষে দিল গাড়ি, 5 ভক্তের মৃত্যু
ভজন করার সময় ভক্তদের ওপর দিয়ে চলে গেল বেপরোয়া গতিতে থাকা একটি গাড়ি । এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন ।
Published : August 26, 2026 at 2:04 PM IST
সুপৌল(বিহার), 26 অগস্ট: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভজন-কীর্তনের আসরে ঢুকে বেশ কয়েকজনকে পিষে দিল গাড়ি । ঘটনাস্থলেই পাঁচজন ভক্ত প্রাণ হারান এবং একজন গুরুতর আহত হন । দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে বিহারের সুপৌলে পিপরা থানা এলাকার কাটাইয়া গোথ চকে ৷
নিহতরা হলেন তিলাই দাস (65) ও রাজো দাস (50), সুরেন্দ্র যাদব (45), ভুবনেশ্বরী যাদব ওরফে কয়লি যাদব (60) ও কৃষ্ণ মোহন সাহ (21) । সকলেই কাটাইয়া পঞ্চায়েতের বাসিন্দা । এদিকে, আহত রামচন্দ্র যাদবের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ।
সদর পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি সুপৌল জেলার সুপৌল-পিপরা প্রধান সড়কের (এনএইচ-327ই) ওপর অবস্থিত কাটাইয়া চকে ঘটেছে । ঝুলন উৎসব উপলক্ষে ভক্তরা সেখানকার একটি বজরংবলি মন্দিরে কীর্তন ও ভজন পরিবেশন করছিলেন । হঠাৎ পিপরার দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভক্তদের ওপর উঠে পড়ে । লোকজনকে জখম করার পর গাড়িটি আরও 50 মিটার এগিয়ে গিয়ে একটি গ্যারেজে গিয়ে ধাক্কা মারে ।
প্রত্যক্ষদর্শী রাম কুমার বলেন, "মন্দির চত্বরের কাছে ভক্তরা যখন ভজন-কীর্তনে মগ্ন ছিলেন, তখন দ্রুতগতির একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভিড়ের ওপর উঠে পড়ে । ঘটনার পর চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন । কিছুদূর গিয়ে তিনি গাড়িটি একটি গ্যারেজে ঢুকিয়ে দেন । সৌভাগ্যবশত, সেই সময় গ্যারেজে মালিক বা কোনও কর্মী উপস্থিত ছিলেন না, যার ফলে আরও একটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।"
ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা গাড়িচালককে আটক করে একটি বাড়ির ভেতরে আটকে রাখে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে বের করে আনার চেষ্টা চালালে জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে । তবে পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের বোঝানোর পর শেষ পর্যন্ত তারা চালককে ছেড়ে দেয় । পুলিশ জানিয়েছে, চালক সুপাউলের বাসিন্দা এবং তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ।
এদিকে, পাঁচজনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । উত্তেজিত গ্রামবাসীরা সুপৌল-পিপরা প্রধান সড়ক অবরোধ করেন, যার ফলে রাস্তার উভয় পাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয় । তাঁরা ঘাতক চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৃতদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের দাবি জানান ।
সদর ইন্সপেক্টর সঞ্জয় যাদব বলেন, "রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি বজরংবলি মন্দির চত্বরে ভজন-কীর্তনরত মানুষের ওপর দিয়ে দ্রুতগতির একটি গাড়ি চলে যায় । এই ঘটনায় পাঁচজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে । পুলিশ ঘটনার কারণ তদন্ত করছে এবং চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ।"