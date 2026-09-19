বগলামুখী ধামের কাছে বড়সড় পথ দুর্ঘটনা, বৃষ্টির জলে গাড়ি ডুবে মৃত আট
Madhya Pradesh Road accident: ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা আটজন ডুবে মারা যান । মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ।
Published : September 19, 2026 at 12:56 PM IST
আগর মালওয়া (মধ্যপ্রদেশ), 19 সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ৷ বৃষ্টির জল বেরনোর ড্রেনে ডুবে গেল গাড়ি ৷ আর তাতেই আটজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে । তাঁদের মধ্যে তিনজন শিশু, দু'জন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ রয়েছেন । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মধ্যপ্রদেশের আগর মালওয়ার বগলামুখী ধামের কাছে নালখেড়া এলাকায় ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার গাড়ির আরোহীরা নিকটবর্তী বাগলামুখী মন্দির থেকে তীর্থযাত্রা সেরে ফিরছিলেন । সেসময় একটি বৃষ্টির জলে পূর্ণ ড্রেন পার হওয়ার মুহূর্তে প্রবল স্রোতে তাঁদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং ডুবে যায় ৷ সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছিল যে কেউই সামলে ওঠার সুযোগ পায়নি । প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার পর গাড়িটি থেকে প্রায় আটজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । বর্তমানে তাঁদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে ।
ঘটনাটি সম্পর্কে খবর পাওয়া মাত্রই গ্রামবাসী, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সেখানে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও জীবিত ব্যক্তির সন্ধান মেলেনি । গাড়িটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে । গাড়িতে কতজন লোক ছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
পুলিশ সুপার দিলীপ কুমার সোনি ইটিভি ভারতকে আটজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । তিনি বলেন, "মৃতদের মধ্যে সাতজন ওড়িশার বাসিন্দা এবং তাঁদের আসল বাসস্থান শনাক্ত করে যত দ্রুত সম্ভব পরিবারকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে । মূলত বরোদা এলাকার বাসিন্দা এবং উজ্জয়িনের একটি ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত চালকও এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ।"
পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পরিবারটি ওড়িশা থেকে উজ্জয়িনী ঘুরতে এসেছিলেন ৷ এরপর তারা গাড়িতে করে নলখেড়ার বাগলামুখী মন্দিরে যান এবং সেখান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে । দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এই মন্দিরে আসেন । যেখানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে গত 24 ঘণ্টায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে । শুক্রবার গভীর রাত থেকে একটানা বৃষ্টির কারণে বগলামুখী মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়া ড্রেনটি উপচে পড়েছে ৷ যার ফলে একটি কালভার্ট পার হয়েই কেবল মন্দিরে প্রবেশ করা সম্ভব হচ্ছে ।