পঞ্জাবে যুবকদের উপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ ! মৃত 2

পঞ্জাবে যুবকদের উপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ ! মৃত 2
Open Firing In Punjab: স্থানীয়রা দাবি করেছেন, গাড়িতে এসে যুবকদের উপর 15 থেকে 20 রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে । পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : October 26, 2026 at 3:19 PM IST
মোগা(পঞ্জাব), 26 অক্টোবর: রাতের অন্ধকারে যুবকদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ৷ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের এবং আহত হয়েছেন আরও দু'জন । ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে পঞ্জাবের মোগা জেলার অঙ্গদপুরায় ৷
মোগার এসএসপি সরতাজ সিং চাহাল বলেন, "পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে । বর্তমানে হামলাকারীদের পরিচয়, তাদের হামলার উদ্দেশ্য এবং গুলিচালনার পেছনের কারণ-এসব কিছু স্পষ্ট নয় । পুলিশি তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পরই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে ।"
এদিকে গভীর রাতে এলাকায় গুলির শব্দ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা একটি কালো চারচাকা গাড়িতে করে এসেছিলেন ৷ এরপর দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একদল যুবকের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় । তাতে চারজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি দু'জন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।
স্থানীয়দের দাবি, এই ঘটনার সময় 15 থেকে 20 রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে । নিহতদের নাম সাহিল ও গগন ৷ তাঁরা অঙ্গদপুরার বাসিন্দা । অভিযোগ, তাঁরা নিজেদের বাড়ির পাশে একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন হামলাকারীরা তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে । হঠাৎ গুলির শব্দে ওই এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । গুলির শব্দ শুনে আশপাশের বাড়িঘর থেকে মানুষজন বেরিয়ে আসে এবং ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় । আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দুই যুবককে লুধিয়ানায় স্থানান্তর করা হয় । তাঁদের মধ্যে একজনের মোগার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং অন্যজনের লুধিয়ানার ডিএমসি হাসপাতালে মৃত্যু হয় ।
অন্যদিকে প্রকাশ্যে গুলি চালানোর ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে ৷ মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন ৷ এভাবে দুই যুবকের মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী ৷ তাঁরা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন ৷ পাশাপাশি এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করারও দাবি উঠেছে ৷ সবমিলিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ এবার আততায়ীরা কবে ধরা পরে সেদিকে তাকিয়ে মৃতদের পরিবার ও এলাকাবাসী ৷