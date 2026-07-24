পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে গাড়িতে, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় 6 মাসের শিশু-সহ মৃত 13

পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে গাড়িতে, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় 6 মাসের শিশু-সহ মৃত 13
চলন্ত টাটা সুমোর উপর কয়েকটি পাথর পড়ে ভয়াবহ বিপত্তি হিমাচল প্রদেশে ৷ গাড়িতে ছিলেন 15 জন ৷ মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ 13 জনের ৷
Published : July 24, 2026 at 5:57 PM IST
চম্বা, 24 জুলাই: পাহাড় থেকে পরপর পাথর গড়িয়ে পড়ল চারচাকার উপর ৷ হিমাচল প্রদেশের চম্বা ও লাহুল-স্পিতি জেলার সীমানায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শিশু সহ 13 জনের ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে ছিলেন অন্তত 15 জন ৷ বাকি দু'জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছে 6 মাস বয়সি শিশুও ৷
দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী ৷ মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "পথ দুর্ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"
লাহুল-স্পিতি জেলার পুলিশ সুপার শিবানী মেহলা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর থানার এলাকায় ৷ ওই এলাকাটি প্রত্যন্ত ৷ কোনও নেটওয়ার্ক সংযোগ নেই। কাদু নালার কাছে HP01M2210 নম্বরের গাড়িটি যাওয়ার সময় পাহাড় থেকে পাথর পড়ে যায় ৷ পরপর পাথর পড়ার ঘটনায় চারচাকাটি পাঙ্গি-উদয়পুর রাস্তা থেকে নীচে পড়ে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে যন্ত্রাংশ ৷
পুলিশ সুপার আরও জানান, দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক বীর সিং-সহ 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ চম্বা জেলার ভারমৌর-এর বিধায়ক জনক রাজ সোশাল মিডিয়ায় দুর্ঘটনার ছবি শেয়ার করে জানিয়েছেন, পাঙ্গি-উদয়পুর সড়কে চারচাকা পড়ে গিয়ে 13 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ দুইজন আহত হয়েছেন। মৃতরা সকলেই চম্বা জেলার পাঙ্গি উপত্যকার বাসিন্দা।
চম্বা এবং লাহুল-স্পিতি জেলা প্রশাসনকে দ্রুত উদ্ধারকার্য করতে অনুরোধ করেছেন বিধায়ক। পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ গাড়ি দুর্ঘটনার যে ভিডিয়ো সামনে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, গাড়িটি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷ ধোঁয়া বেরচ্ছে চারপাশ থেকে ৷ পুলিশ প্রশাসন তা জল দিয়ে নেভাচ্ছেন ৷
চম্বার ডিসি মুকেশ রেপাসওয়া বলেন, "কাদু নালার কাছে উপর থেকে পাথর পড়ে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল প্রত্যন্ত এলাকায় ৷ সেখানে সিগন্যাল না-থাকায় তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খবর পেতেই বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (BRO) এবং স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি চম্বা জেলার পুলিশ দ্রুত ঘনাস্থলে পৌঁছেছে ৷"