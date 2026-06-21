কারাখানায় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসে মৃত্যু 2 জনের, চিকিৎসাধীন 40 জনেরও বেশি

কারাখানায় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসে মৃত্যু 2 জনের, চিকিৎসাধীন 40 জনেরও বেশি
রফতানিকারক চিংড়ি উৎপাদনের কারখানায় কাজ করছিলেন কর্মীরা ৷ হঠাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করতে শুরু করে ৷ মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু কর্মী ৷
Published : June 21, 2026 at 5:25 PM IST
থিরুভাল্লুর, 21 জুন: চিংড়ি রফতানিকারক কারখানা থেকে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়ে মৃত্যু হল দু'জনের ৷ রবিবার দুপুর 1টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে তামিলনাড়ুর থিরুভাল্লুর জেলায় পেরিয়াপালাইয়ামের কাছে কান্নিগাইপেইর গ্রামের একটি চিংড়ি কারখানায় ৷ 40 জনেরও বেশি কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ হাসপাতাল সূত্রে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, অন্তত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
দুপুরে হঠাৎ কারখানা থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক হতে শুরু করে ৷ মুহূর্তে একের পর এক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ স্থানীয়দের সাহায্যে তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে দু'টি স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ হাসপাতালে সাত জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁরা সবাই মহিলা ৷
এই প্রসঙ্গে থিরুভাল্লুর জেলার কালেক্টর এস কবিতা জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে 67 জন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৷ সঙ্কটজনক ন'জনকে অ্যাম্বুলেন্সে চেন্নাইয়ের স্ট্যানলি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
আরাক্কোনামে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র সদর কার্যালয়ের চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের একটি দল সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ৷ আধিকারিকরা বলেন, "জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে এবং চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের সিনিয়র কমান্ড্যান্ট অখিলেশ কুমারের নির্দেশে রাসায়নিক, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার (সিবিআরএন)-এর একটি বিশেষজ্ঞ দল তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷"
উদ্ধারকারী দলে চেন্নাইয়ের 30 জন এনডিআরএফ আধিকারিক রয়েছেন ৷ তাঁরা পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুয়িপমেন্ট (পিপিই), গ্যাস শনাক্তকরণ যন্ত্র এবং বিশেষ সিবিআরএন উদ্ধারকারী সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ উদ্ধারকারী দলটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে ৷ তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷