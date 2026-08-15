অরুণাচলে হড়পা বানে ভেসে গেল দু'টি সেনা শিবির, নিখোঁজ পাঁচ জওয়ান

অরুণাচলে হড়পা বানে ভেসে গেল দু'টি সেনা শিবির, নিখোঁজ পাঁচ জওয়ান
প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্বের অরুণাচল প্রদেশ ৷ অতি ভারী বৃষ্টিতে হড়পা বানে ধুয়ে মুছে গিয়েছে এলাকা ৷ সঙ্গে ধস নেমেছে ৷
Published : August 15, 2026 at 7:58 PM IST
তেজপুর, 15 অগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অরুণাচল প্রদেশ ৷ হড়পা বানে নিখোঁজ পাঁচ সেনা জওয়ান ৷ ধুয়ে মুছে গিয়েছে অরুণাচলে দিবাং ভ্যালি জেলার দু'টি সেনা শিবির ৷ এর সঙ্গে ধস নেমেছে আপার সুবনসিরি জেলাতেও । মৃত্যু হয়েছে অন্তত চার জনের ৷
তেজপুরের এমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হড়পা বান ও ধসের ঘটনা দু'টি ঘটেছে শুক্রবার বিকেলের দিকে ৷ ভারী বৃষ্টিতে আপার সুবনসিরি জেলার কেওজারিং-ব্যাচিং রোডে ভয়াবহ ধস নামে ৷ বহু মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছেন বলে মনে করছে প্রশাসন ৷ তাঁদের উদ্ধারে চেষ্টা চলছে ।
ইতিমধ্যে চার জন- তাডু বাকি, তাজি রাই, মারকোশ বসুমাতারি এবং বাবুল আলির মৃত্যু নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ৷ আপার সুবনসিরির জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের আধিকারিক জানিয়েছেন, বাবুল আলি নামে আরও এক সেনা জওয়ানের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ নাচো থানার আধিকারিকরা তল্লাশি ও দেহ উদ্ধারের কাজ করছেন ৷ দাপোরিজোর দমকল বাহিনীও উদ্ধার কার্যে নেমেছে ৷ সঙ্গে রয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও ৷
শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রবল বৃষ্টির ফলে হড়পা বানে দিবাং ভ্যালি জেলায় পানি আর্মি ক্যাম্পে পঞ্চম গ্রেনাডিয়ের-এর দু'টি শিবির ধুয়ে গিয়েছে ৷ সরকারি সূত্রে খবর, হড়পা বানের খরস্রোতে ভেসে গিয়েছেন সাতজন সেনা জওয়ান ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জনকে পরে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ বাকি পাঁচজনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ৷ তাঁদের পরিচয় ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে । তাঁরা হলেন হাবিলদার উপেন্দর এবং সেনা আধিকারিক কুন্দন, বিনোদ, আদিত্য এবং সমুন্দ ৷ পঞ্চম গ্রেনাডিয়েরের দু'টি উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে নেমেছে ৷
শনিবার সরকারি সূত্রে আরও খবর, অরুণাচলের পাশাপাশি ধস নেমেছে সিকিমের গ্যায়ালসিং জেলাতেও ৷ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন 150 জনেরও বেশি মানুষ ৷ প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে নেমেছে ৷ শুক্রবার রাতে ইয়াকসাম সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত রিম্বি-সিংগলিতাম এলাকায় ধস নামতে শুরু করে ৷ রিম্বিতে অন্তত 30টি পরিবার এবং সিংগলিতামে অন্তত আটটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের প্রেসসচিব জানিয়েছেন, প্রশাসন পরিস্থিতির উপর সর্বদা নজর রাখছে ৷ তবে পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট প্রতিকূল নয় বলেই মনে করা হচ্ছে ।