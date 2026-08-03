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বন্যায় 8 জনের মৃত্যু, কেরলের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা; পাশে থাকার বার্তা রাহুল-প্রিয়াঙ্কার

প্লাবনের জেরে মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধি ৷ তিনি সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করার আহ্বানও জানিয়েছেন ।

Kerala Rain Update
তিরুঅনন্তপুরমে ব্যাপক বৃষ্টি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 10:25 AM IST

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তিরুঅনন্তপুরম, 3 অগস্ট: ভারী বৃষ্টির জেরে কেরলে বন্যা পরিস্থিতি ৷ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ রবিবার জানিয়েছে যে, বন্যায় রাজ্যে মোট 8 জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং সমসংখ্যক মানুষ নিখোঁজ। এছাড়া, 13 জন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ।

দেখা গিয়েছে, 27টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে এবং 196টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত । পাশাপাশি, 5792 জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে 209টি ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে । আবহাওয়া অফিস সোমবারও রাজ্যে 'হলুদ সতর্কতা' জারি করেছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে জরুরি সতর্কতা ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরকদমে চালানো হচ্ছে ।

Kerala Rain
কোচিতে বৃষ্টির মধ্যে যাত্রীদের চলাচল (IANS)

প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে, পড়ুয়া ও কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সোমবার বেশ কয়েকটি জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে । এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে পাথানামথিট্টা, কান্নুর, কাসারগোদ, কোঝিকোড়, ওয়েনাড, ত্রিশূর, কোট্টায়াম, ইদুক্কি, মালাপ্পুরম এবং পালক্কাদ । এছাড়া, আলাপ্পুঝা জেলার কুট্টানাদ ও চেঙ্গানুর তালুকেও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে ।

পাথানামথিট্টার জেলাশাসক এ নিজামুদ্দিন জানিয়েছেন যে, সোমবার জেলাজুড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শুরু করে পেশাগত শিক্ষার কলেজ ও কোচিং সেন্টার—সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে । তিনি বলেন, "তবে আগে থেকে নির্ধারিত সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে ।"

CMO KERALAM
বন্যা নিয়ে কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট (এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

কান্নুরের ক্ষেত্রে ছুটি ঘোষণা করেছেন জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক পি বিষ্ণুরাজ । তিনি জানান, সোমবার সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যহীন স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার এবং মাদ্রাসা বন্ধ থাকবে । একইভাবে, কাসারগোদের জেলাশাসক অর্জুন পান্ডিয়ানও ছুটি ঘোষণা করেছেন; সেখানে কলেজ, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কোচিং সেন্টার, আইসিএসই (ICSE) ও সিবিএসই (CBSE) স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা-সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোমবার বন্ধ থাকবে । কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে , এই সময়ে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি পরীক্ষাগুলি কেবল চলবে ।

Priyanka Gandhi on Kerala Flood
কেরলের বন্যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বার্তা (এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

এদিকে, অবিরাম বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জল জমে যাওয়া ও ছোটখাটো ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে । নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার কারণে বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সরকার ও জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে এবং এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাসিন্দাদের সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখতে ও সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে ।

অন্যদিকে, রবিবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন যে, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কেরলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা করতে এবং ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । তিনি সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করার আহ্বানও জানিয়েছেন ।

Rahul Gandhi on Kerala Flood
কেরলের বন্যা নিয়ে রাহুল গান্ধির বার্তা (এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

এক্স পোস্টে রাহুল লেখেন, "কেরলজুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বিপর্যয়ে আমি গভীরভাবে শোকাহত । যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, সেই আটজনের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল । যাঁরা এখনও নিখোঁজ, তাঁরা যেন নিরাপদে ফিরে আসেন এবং আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন—সেই কামনাই করছি । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা এবং ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । আমি সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন সম্ভাব্য সব উপায়ে এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন ।"

তিনি আরও লেখেন, "দয়া করে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা মেনে চলুন । এই কঠিন সময়ে কেরল ঐক্যবদ্ধ । আমি প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি ।"

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন জানিয়েছেন যে, আগের দিনের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধস, জলমগ্নতা এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় আটজন মারা গিয়েছেন, সম-সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ এবং 13 জন আহত হয়েছেন ।

এক বিবৃতিতে সতীশন আরও জানান, 27টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে, 196টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং 5,792 জনকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খোলা 209টি ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । মৃতদের পরিবার এবং যাঁরা বাড়িঘর ও জীবিকা হারিয়েছেন, তাঁদের সহায়তা নিশ্চিত করবে সরকার । ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাও কেরলে বিধ্বংসী বৃষ্টিতে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ।

এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "বিধ্বংসী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কেরলের মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি রইল । যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলোর প্রতি আমার গভীর সমবেদনা । যাঁরা নিখোঁজ, তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য আমি প্রার্থনা করছি । এই কঠিন সময়ে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ (UDF) ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে । আমি সমস্ত কংগ্রেস ও ইউডিএফ কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান এবং সম্ভাব্য সব রকম সহায়তা প্রদান করেন ।"

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