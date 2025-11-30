চারতলা ভবনে আগুন, ঝলসে মৃত ভাইবোন-সহ 4
শীতের সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ড ৷ চারতলা বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে মৃত্যু হল মালিক ও তাঁর বোন-সহ চারজনের ৷ গুরুতর আহত আরও এক ৷
Published : November 30, 2025 at 8:37 AM IST
নয়াদিল্লি, 30 নভেম্বর: দাউ দাউ করে জ্বলল চারতলা আবাসন ৷ ভাইবোন-সহ ঝলসে মৃত্যু হল চারজনের ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত একজন ৷ শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিল্লির টাইগ্রি এক্সটেনশন এলাকায় ৷
মৃতদের নাম সত্যেন্দ্র ওরফে জিমি (38) ৷ যিনি আবাসনের মালিক ছিলেন ৷ তাঁর বোন অনিতা (40)। আহত হয়েছেন বছর চল্লিশের মমতা ৷ যার শরীরের 25 শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে খবর । বাকিদের এখনও পরিচয় জানা যায়নি ।
পুলিশ জানিয়েছে, সন্ধ্যা 6টা24 মিনিটে চারতলা ভবনের নিচতলায় দোকানে আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ।একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায় আগুন এতটাই ভয়াবহ যে পুরো ভবনটি ততক্ষণে আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে ৷ বর্তমানে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য ক্রাইম ও ফরেনসিক দলকে ডাকা হয়েছে ৷ আগুন লাগার কারণ নির্ণয়ের জন্য ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণস্বরূপ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । পাশাপাশি তদন্ত চলছে ।
দমকল বিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যা 7টার দিকে আগুন লাগার খবর পাওয়া গিয়েছিল । তৎক্ষণাৎ পাঁচটি দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে । ঘটনাস্থলে তিনজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং দুইজন আহত মহিলাকে ভবন থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । আহতদের মধ্যে একজন পরে হাসপাতালে মারা যান ।
#WATCH दिल्ली: टिगरी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति घायल हो गया है। आगे की जांच जारी है: दिल्ली पुलिस pic.twitter.com/meZ8SdjnrZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2025
দমকল আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, আগুন সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, ভবনের নিচতলায় একটি জুতোর এবং একটি রাসায়নিকের দোকান ছিল । সন্দেহ করা হচ্ছে যে, দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শের কারণেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে পুরো চারতলা ভবনটিকে গ্রাস করে ফেলে ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শচীন জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । তাঁর মতে, ভবন থেকে ঘন ধোঁয়া বের হচ্ছিল এবং লোকেরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল । ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিরা দমকলকর্মীদের সাহায্যে আটকে পড়াদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন । যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, ঘটনাস্থলে তদন্ত এবং ফরেনসিক পরীক্ষার পরেই আগুন লাগার কারণ নিশ্চিত করা যাবে ।