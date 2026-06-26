যাত্রীবাহী গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে 7 জনের মৃত্যু, রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীদের
চার দিনের মধ্যে একই জায়গায় 10 জনের মৃত্যু সড়ক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে । ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা ৷
Published : June 26, 2026 at 9:38 AM IST
রামগড় (ঝাড়খণ্ড), 26 জুন: কয়লাবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ির সংঘর্ষ ৷ ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল সাত জনের ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রামগড় জেলার রাজরাপ্পা থানা এলাকার রামগড়-বোকারো প্রধান সড়কে (এনএইচ-23) লারি-বারলং-এর কাছে ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত একজনকে চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হয়েছে ৷
নিহতরা একটি ব্যান্ডপার্টি-তাসা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রামগড়-বোকারো প্রধান সড়ক অবরোধ করেন । রাস্তার দুই পাশে গাড়ির লাইন পড়ে যায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বালসাগরার দু'জন এবং মারাং মার্চা গ্রামের তাসা-ব্যান্ড দলের সদস্যরা গাড়িতে করে মারাং মার্চায় এসেছিলেন । তাঁরা দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বালসাগরে ফিরছিলেন । এরই মধ্যে, রামগড় থেকে আসা একটি দ্রুতগামী কয়লাবোঝাই ট্রাক ওভারটেক করার সময় গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় । আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা 8 জন আরোহীই গুরুতর আহত হন ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী, রাজরাপ্পা থানা এবং অন্যান্য থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় । আহতদের সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে রামগড় সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে পৌঁছে ডাক্তাররা 7 জনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে রাঁচিতে রেফার করা হয় ।
তাসা দলের সদস্য পিন্টু জানান, দু'জন মারাং মার্চা থেকে একটি যাত্রীবাহী গাড়িতে করে বালসাগর থেকে এসেছিলেন এবং আরও 6 জনের সঙ্গে মারাং মার্চা থেকে বালসাগরে ফিরছিলেন । এই সময়েই ঘটনাটি ঘটে । 6 জনের মধ্যে সকলেই মারাং মার্চার এবং দু'জন বালসাগরের বাসিন্দা । নিহতদের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি ।
রামগড় সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা. অনিল কুমার জানিয়েছেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার পর মোট 8 জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল । তাদের মধ্যে 7 জন মারা গিয়েছেন এবং একজন আহত ব্যক্তির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হয়েছে । সব দেহ ময়নাতদন্ত কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ।
রামগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) অলোক রঞ্জন জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রাকটি রাস্তার ভুল দিক দিয়ে যাচ্ছিল এবং যাত্রীবাহী গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় । গাড়িটিতে একটি তাসা পার্টির সদস্যরা ছিলেন । ধাক্কাটি এতটাই গুরুতর ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় । পুলিশ পুরো ঘটনাটি তদন্ত করছে ।
এই দুর্ঘটনার পর নিহতদের আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এনএইচ-23 অবরোধ করে এবং ক্রমাগত দুর্ঘটনার বিষয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন । এসডিপিও, রাজরাপ্পা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, রামগড় থানা এবং বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে থেকে জনগণকে শান্ত এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন ।
চার দিনের মধ্যে একই জায়গায় 10 জনের মৃত্যু সড়ক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে । স্থানীয়রা বলছেন, এই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না-হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে । বর্তমানে এলাকাজুড়ে শোক ও ক্ষোভের আবহ বিরাজ করছে এবং পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে ।