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যাত্রীবাহী গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে 7 জনের মৃত্যু, রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীদের

চার দিনের মধ্যে একই জায়গায় 10 জনের মৃত্যু সড়ক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে । ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা ৷

Ramgarh Jharkhand Road accident
রামগড় দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ব্যান্ডপার্টি সদস্যদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 9:38 AM IST

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রামগড় (ঝাড়খণ্ড), 26 জুন: কয়লাবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ির সংঘর্ষ ৷ ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল সাত জনের ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রামগড় জেলার রাজরাপ্পা থানা এলাকার রামগড়-বোকারো প্রধান সড়কে (এনএইচ-23) লারি-বারলং-এর কাছে ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত একজনকে চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হয়েছে ৷

নিহতরা একটি ব্যান্ডপার্টি-তাসা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রামগড়-বোকারো প্রধান সড়ক অবরোধ করেন । রাস্তার দুই পাশে গাড়ির লাইন পড়ে যায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷

Ramgarh Jharkhand Road accident
যাত্রীবাহী গাড়িতে কয়লাবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় সাতজনের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বালসাগরার দু'জন এবং মারাং মার্চা গ্রামের তাসা-ব্যান্ড দলের সদস্যরা গাড়িতে করে মারাং মার্চায় এসেছিলেন । তাঁরা দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বালসাগরে ফিরছিলেন । এরই মধ্যে, রামগড় থেকে আসা একটি দ্রুতগামী কয়লাবোঝাই ট্রাক ওভারটেক করার সময় গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় । আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা 8 জন আরোহীই গুরুতর আহত হন ।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী, রাজরাপ্পা থানা এবং অন্যান্য থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় । আহতদের সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে রামগড় সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে পৌঁছে ডাক্তাররা 7 জনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে রাঁচিতে রেফার করা হয় ।

তাসা দলের সদস্য পিন্টু জানান, দু'জন মারাং মার্চা থেকে একটি যাত্রীবাহী গাড়িতে করে বালসাগর থেকে এসেছিলেন এবং আরও 6 জনের সঙ্গে মারাং মার্চা থেকে বালসাগরে ফিরছিলেন । এই সময়েই ঘটনাটি ঘটে । 6 জনের মধ্যে সকলেই মারাং মার্চার এবং দু'জন বালসাগরের বাসিন্দা । নিহতদের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি ।

রামগড় সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা. অনিল কুমার জানিয়েছেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার পর মোট 8 জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল । তাদের মধ্যে 7 জন মারা গিয়েছেন এবং একজন আহত ব্যক্তির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হয়েছে । সব দেহ ময়নাতদন্ত কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ।

Ramgarh Jharkhand Road accident
ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

রামগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) অলোক রঞ্জন জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রাকটি রাস্তার ভুল দিক দিয়ে যাচ্ছিল এবং যাত্রীবাহী গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় । গাড়িটিতে একটি তাসা পার্টির সদস্যরা ছিলেন । ধাক্কাটি এতটাই গুরুতর ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় । পুলিশ পুরো ঘটনাটি তদন্ত করছে ।

এই দুর্ঘটনার পর নিহতদের আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এনএইচ-23 অবরোধ করে এবং ক্রমাগত দুর্ঘটনার বিষয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন । এসডিপিও, রাজরাপ্পা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, রামগড় থানা এবং বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে থেকে জনগণকে শান্ত এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন ।

চার দিনের মধ্যে একই জায়গায় 10 জনের মৃত্যু সড়ক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে । স্থানীয়রা বলছেন, এই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না-হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে । বর্তমানে এলাকাজুড়ে শোক ও ক্ষোভের আবহ বিরাজ করছে এবং পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে ।

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SEVERAL PEOPLE DIED AFTER TRUCK HIT
RAMGARH
DEATH IN ROAD ACCIDENT
ঝাড়খণ্ডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু
RAMGARH ROAD ACCIDENT

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