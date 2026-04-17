ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় 8 পর্যটকের মৃত্যু, আহত 5

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় 8 পর্যটকের মৃত্যু, আহত 5
পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 8 পর্যটকের ৷ মৃতদের মধ্যে 7 পুরুষ ও এক মহিলা ৷ সকলেই কেরলের মালাপ্পুরম থেকে তামিলনাড়ুতে বেড়াতে এসেছিলেন ৷
Published : April 17, 2026 at 8:36 PM IST
কোয়েম্বাটুর, 17 এপ্রিল: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 8 পর্যটকের ৷ মৃতদের মধ্যে সাত পুরুষ ও এক মহিলা রয়েছেন ৷ সকলেই কেরলের বাসিন্দা ৷ গুরুতর আহত 5 পর্যটক ৷
শুক্রবার বিকেলে 5.15 মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে তামিলনাড়ুর ভালপারাই ঘাট রোডে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, পর্যটকদের নিয়ে একটি টেম্পো ট্রাভেলার ভালপারাই ঘাট সড়কে একাধিক তীব্র বাঁক ('হেয়ারপিন বেন্ড') পেরিয়ে খাদে গড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ গাড়িতে থাকা 13 জনের জন্যে ঘটনাস্থলেই আট জনের মৃত্যু হয় ৷ পাঁচ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পুলিশের এক কর্তা জানান, ভালপারাই-পোলাচি ঘাট সড়ক ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং 13তম বাঁক থেকে গড়িয়ে 9 নম্বর বাঁকের নীচে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতায় গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
তিনি বলেন, "গাড়িটিতে মোট 13 জন ছিলেন ৷ তাঁরা সবাই কেরলের মালাপ্পুরম থেকে এসেছিলেন ৷ তবে তাঁরা সবাই একই পরিবারের সদস্য, নাকি বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজন, তা এখনও জানা যায়নি।"
খবর পাওয়া মাত্রই, ভালপারাই মহকুমার ডেপুটি পুলিশ সুপার এবং ভালপারাইয়ের পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং উদ্ধারকার্ষে তদারকি করেন ৷ দমকল ও উদ্ধারকারী বাহিনীর কর্মীদেরও সেখানে মোতায়েন করা হয় ৷ আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে দ্রুত নিকটবর্তী পোলাচি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তবে আহতদের অবস্থাও সংঙ্কটজনক ৷ কদমবারাই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
অন্যদিকে, শুক্রবার কর্ণাটকে একটি বেসরকারি বাস ও একটি গাড়ির সংঘর্ষে একই পরিবারের 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিন সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের ইয়াদাগির জেলার সুরাপুরা তালুকের দেবাপুরের কাছে ৷ সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়ি ও বাসটিতে আগুন ধরে যায় ৷ মৃতরা সকলেই গাড়িটির যাত্রী ছিলেন ৷ তবে বাসের 20 জন যাত্রীকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ৷